Uvisst om SAS-passasjerer fra Frankrike rakk karantenefristen

Et SAS-fly fra Nice som skulle ha landet i Norge 0.10, klarte å kutte flytiden med rundt ti minutter, men det er ikke klart om passasjerene må i karantene.

Frankrike ble «rødt» fra midnatt, og dermed må alle reisende derfra i karantene fra dette tidspunktet.

Ifølge Dagbladet klappet passasjerene om bord da det ble opplyst at flyet hadde landet klokka 0.00, noe som også er tiden som Avinor opererer med. Flightradar24 melder dog at flyet landet 0.01.

Pressevakt Tonje Lund i SAS opplyser at det offisielle landingstidspunktet for flyet er 0.00, men viser til helsemyndighetene når det gjelder hva det betyr for karantene og andre retningslinjer.

«F.o.m. kl. 00.00»

Overfor Dagbladet kunne pressekontaktene hos Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ikke komme med noe entydig svar på hvorvidt dette landingstidspunktet medfører at passasjerene må i karantene.

Helsedirektoratet sendte tidligere i uka ut en tekstmelding som lød som følger:

«Til deg som er på reise: Det er økende smitte i landet du er i. Dette vil kunne medføre 10 dagers reisekarantene for deg og ditt reisefølge f.o.m. kl. 00.00, natt til lørdag denne uka.»

Går uansett i karantene

Helene Møhncke (16) og Monica Møhncke (43) fra Holmestrand var to av passasjerene om bord i flyet. De har fortalt til Dagbladet at planen hele tiden var å reise hjem med dette flyet, også før Frankrike ble markert som «rødt».

– Hvis det skulle vise seg at vi lander før midnatt, så kommer vi likevel til å sitte i karantene i noen dager i påvente av å bli testet, uttalte Monica Møhncke.

Utenriksdepartementet fraråder nå reiser til Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia. Alle reisende fra disse fire landene som kommer til Norge fra og med 8. august, blir ilagt ti dagers karantene.

Fire nye regioner i Sverige er åpnet, men reisende fra Skåne og Kronoberg må igjen i karantene. Disse to regionene gikk altså fra grønt til rødt.

