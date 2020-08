GRÜNDER: Runar Skjerven Eggesvik er kritisk til de nye reglene. Foto: Mattis Sandblad

Nye skjenkeregler: - En rasering

Utelivsgründer i Oslo, Runar Skjerven Eggesvik, mener de nye skjenkereglene som blir innført lørdag kveld er en rasering av en hel bransje.

Fredag ettermiddag kom helseminister Bent Høie med nye og strengere smittevernregler som blant annet omfatter et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på utesteder etter midnatt.

– Det er noe vi også ser internasjonalt. Det er et sted der det er risiko for smittespredning, rett og slett fordi etter en stund – med alkohol – senker de fleste «guarden» litt, og det blir litt enklere og lettere å glemme seg, sa han om skjenkebegrensningene som nå blir innført på Norges utesteder, puber og nattklubber.

Det har fått en hel bransje - som allerede er i en økonomisk hengemyr - til å rase.

– Dette er nasjonal symbolpolitikk og spesielt for en by som Oslo med 17.000 ansatte i servicenæringen, i en by som lever hele døgnet. Jeg etterlyser alle tallene bak - vår bransje har hatt de strengeste reglene for smittevern. Det har vært en superdugnad mellom kommunen, næringsetaten, organisasjonene og utelivsaktørene. Jeg synes faktisk det er litt useriøst ikke å respektere den jobben som er gjort i Oslo når det gjelder å følge smittevernreglene, sier Eggesvik til VG.

Gjennom firmaet Noho Norway driver han et titalls utesteder i hovedstaden og har tidligere etablert en rekke klubber og utesteder i Oslo.

TIDLIGERE: Utestedene får ikke servere alkohol etter midnatt til søndag. Her Youngstorget i Oslo. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

VG har også snakket med flere aktører i utelivsbransjen som ikke ønsker å stå frem med navn. Saker som mangelfulle støtteordninger og ønsker om tilleggsbevilgninger for å dekke løpende utgifter går igjen, samtidig som samtlige uttrykker fortvilelse over å miste inntjening i de tre beste timene av kvelden - mellom midnatt og 03.00 - når de allerede sliter økonomisk etter både ekstrakostnader og lavere inntekter siden coronakrisen rammet Norge i mars.

Runar Skjerven Eggesvik kunne ikke ha vært mer enig.

- Alle aktører er på randen av konkurs, spesielt når man også mister tilskudd og støtteordninger. Dette er rasering av en bransje som leverer opplevelser til folk. Er det noen som vet å ta smittevernreglene på alvor, så er det i utelivsbransjen. Der har man også førstehåndskunnskap på hvordan du skal håndtere fulle folk, men hvem som helst kan gå inn på en bensinstasjon og ta varene selv, uten å ha en annen følelse av pandemi enn at noen stasjoner har plexiglass ved kassa, sier Eggesvik som presiserer at de fleste nye smittetilfellene kommer etter private sammenkomster, mens utelivsbransjen knapt er registrert der - om de er det i det hele tatt.

GIKK FORAN: Helesminister Bent Høie tok på seg munnbindet etter regjeringens pressekonferanse fredag kveld. Foto: Lise Åserud

- For hva skjer når du må stenge ved midnatt? Da tar du trikken til nachspiel, uten oversikt over hvem eller hvor mange som er der, uten oversikt over om de holder en meters avstand. Og da har jeg ikke engang nevnt tematikken rundt svart økonomi og dopsalg. Dette er en gavepakke til en økonomi som hverken Bent Høie eller vi ønsker å ha.

På pressekonferansen fredag innrømmet helseminister Høie at det kan oppstå problemer med hjemmefester. Der ber han personer holde minst én meter avstand, og minner om at det er en maksgrense på 20 personer.

To sentrale utelivspersoner i Oslo - uavhengig av hverandre - som VG snakket med fredag kveld, hadde nøyaktig samme kommentar til enmetersregler på hjemmefester.

– Det må være noe av det dummeste jeg har hørt.

Publisert: 07.08.20 kl. 21:46

