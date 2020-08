HØRING: Ap-nestleder Hadia Tajik er saksordfører for mandagens høring. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Tajik om Tangens skattetvist: – Helt uten sammenligning

Hadia Tajik (Ap) sier at påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangen ikke kan særbehandles eller ha interessekonflikter. Hun kaller finansmannens pågående skattetvist i England en «situasjon helt uten sammenligning».

Nå nettopp

Mandag har Stortingets finanskomité åpen høring om Norges Banks ansettelse av finansmann Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

Både sentralbanksjef Øystein Olsen og representantskapets leder Julie Brodtkorb er innkalt til høringen. Representantskapet er Stortingets tilsynsorgan med banken.

les også Tangens skattetvist i England: Brukte skatteparadis til bonus-milliard

– For Arbeiderpartiet blir noe av det viktigste i høringen å se nærmere på om den nye oljefondssjefen har fått noen form for særbehandling i sine ansettelsesvilkår og om det foreligger mulige interessekonflikter mellom hans rolle som investor og Oljefondet, sier Ap-nestleder og saksordfører Hadia Tajik til VG.

– Dette inkluderer forholdet til skatteparadiser, sier hun.

SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen er innkalt til mandagens høring i finanskomiteen. Foto: Krister Sørbø

Norges Bank har allerede innrømmet at Tangens navn burde vært ført opp langt tidligere på den offentlige søkerlisten.

Eksperter konkluderte med at Offentlighetsloven ble brutt. Representantskapet har konkludert med at sentralbanken brøt egne retningslinjer.

Ny avklaring

Hovedstyret i Norges Bank har akseptert at Tangen beholder investeringer i utlandet og en stor eierpost i det britiske hedgefondet AKO Capital, som han grunnla og inntil nylig ledet.

Representantskapet har krevd at risikoen for interessekonflikter skal elimineres. Da Norges Bank i mai la frem Tangens arbeidsavtale gjennomførte de tiltak som de sier reduserte og demmet opp for potensielle interessekonflikter.

– Vi mener at det ikke kan være noen særbehandling eller interessekonflikter, sier Tajik.

les også Slik har Norges Bank trosset Stortingets tilsynsorgan

I slutten av juli skrev Norges Bank i et nytt brev til representantskapet at arbeidsavtalen «for alle praktiske formål» har eliminert interessekonfliktene.

– Vi mener at det ikke kan være interessekonflikter. I høringen vil vi få avklart hvilke initiativ banken har tatt som gjør at de har endret sin omtale av interessekonfliktene fra brevet bankens hovedstyre sendte 27. mai til brevet 24. juli, sier hun.

Endret etisk regelverk

Norges Bank endret i sommer også sitt etiske regelverk. Nå kan sentralbanksjefen forhåndsgodkjenne unntak fra hovedregelen om forbud mot interessekonflikter for den nye oljefondssjefen.

– De kan regne med å få spørsmål om det, sier Tajik til VG.

VG kunne i helgen fortelle at eksperter krever full åpenhet om Nicolai Tangens skattetvist med myndighetene i England, der en milliard kroner i bonus har gått gjennom et selskap med bånd til skatteparadiser.

For Tangens del står opptil 300 millioner kroner på spill, har han opplyst til VG.

NY SJEF: Finansmannen Nicolai Tangen skal starte som ny sjef for Oljefondet i september. Foto: Krister Sørbø, VG

– Uten sammenligning

– Jeg kan ikke på basis av omtalen i VG ta stilling til saken, men det er en situasjon helt uten sammenligning at en fremtidig oljefondssjef har en pågående skattetvist av denne størrelsen i et annet land, sier Tajik.

– Jeg forutsetter at Norges Bank har sørget for at Finansdepartementet har fått informasjon de trenger og at departementet har satt seg inn i det, sier Tajik.

VG har flere ganger spurt Norges Bank om hvilken informasjon de har fått om skattesaken. Banken har vist til en redegjørelse fra Tangens juridiske rådgiver som ble sendt i vinter under ansettelsesprosessen. Den forklarer ikke hvilke konkrete forhold britiske myndigheter har reagert på.

VG har ikke fått informasjon som tilsier at Norges Bank har innhentet annen informasjon om skattetvisten på selvstendig grunnlag.

TILSYN: Representantskapets leder Julie Brodtkorb er tidligere statssekretær og stabssjef for statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen

– Sparepenger og omdømme

Hadia Tajik sier at Stortinget hverken har mandat til å ansette eller avsette en sjef for Oljefondet.

– Stortinget kan ikke gå inn i hvem som er sjef for Oljefondet. Stortinget utpeker ikke oljefondssjefen og kan heller ikke avsette vedkommende. Vi kan på bakgrunn av gjeldende retningslinjer og regelverk ta stilling til om prosessen har vært tilstrekkelig tillitvekkende for et verv av denne betydningen. Sjefen for Oljefondet forvalter innbyggernes sparepenger og landets omdømme. Derfor er dette en viktig sak, sier hun.

Publisert: 10.08.20 kl. 09:31

Les også

Fra andre aviser