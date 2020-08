SKAL RYDDES: Elsparkesykkelselskapene i Oslo har bestemt seg for å etablere en gatepatrulje for rydding av elsparkesykler. Foto: Terje Bringedal

Ny avtale for elsparkesykler – stenger ikke på natten

Elsparkesykkel-selskapene i Oslo la fredag frem en ny avtale med strakstiltak hvor de forplikter seg til å bedre sikkerheten og parkeringmulighetene for brukere.

I avtalen kommer det frem at TIER, Bird, Bolt, Lime, VOI og WIND blant annet skal etablere en felles gatepatrulje for rydding av elsparkesykler, innføre lavere fartsgrense i visse områder og få på plass fellessoner hvor sparkesyklene ikke kan parkeres.

Alle tiltakene blir innført fortløpende.

Dette skjer etter at blant annet Oslo legevakt har bedt om at sparkesyklene skal stenges mellom klokken 22 og 07 for å unngå flere skader.

ULYKKER: Mange ulykker skjer med elsparkesyklene i Oslo. Nå vil aktørene selv få på plass en regulering som gjør det tryggere. Foto: Terje Bringedal

Vil involvere politiet

Grunnen til at avtalen kommer nå er at det ikke har kommet noen kommunal regulering, sier Lars Grødem-Olsen, Norgessjef i TIER Mobility, til VG.

– Nå har det ikke kommet, og vi ser det at vi nå må komme med en del strakstiltak og gå sammen som bransje for å gjøre det vi kan innenfor lovens rammer og innenfor det vi kan gjøre som bedrifter, for å bedre situasjonen, legger han til.

Grødem-Olsen opplyser også om at de har vurdert å stenge syklene nattetid, slik Oslo kommune ønsker og Drammen har gjort. Dette ønsker de ikke å gjøre på nåværende tidspunkt.

– Sånn vi ser det må vi behandle sykdommen og ikke symptomene. Derfor har vi gjennom denne avtalen bedt kommunen om å be politiet om å sette av ressurser til promilletesting, slik man har gjort med bil og båt, og som har hatt en god effekt på fyllekjøring.

Han mener det er viktig å beholde tilbudet for de som trenger syklene på natten.

– Det er viktig å ha tilbudet for de som kanskje har hatt en nattevakt, og kanskje ikke har busstilbud akkurat dit de skal reise, og som kan bruke elsparkesykkel for å komme seg trygt frem.

– Har dere fått svar fra kommunen eller politiet på om dette er noe de har ressurser til å gjøre?

– Ikke ennå.

VURDERER PROMILLEGRENSE: Fra neste sesong kan det bli en promillegrense på elsparkesykler i hele landet. Foto: Frode Hansen

Vil vurdere promillegrense

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier han syns avtalen er et steg i riktig retning.

Hareide sier han også har fått vite at de vil senke hastigheten i Bergen natt til fredag, lørdag og søndag, og se om det fungerer.

– Hvis ikke det gir en bedring, vil de vurdere å stenge de ned, sier han videre.

Samferdselsministeren sier at siden vi nå ferierer i eget land har politiet en ekstra belastning, noe som kan være et problem dersom de skal håndtere fyllekjørere på elsparkesykkel.

– Det er jo politiet som har denne myndigheten, men så er det sånn at det ikke er lov å kjøre elsparkesykkel hvis du ikke er skikket til det.

Han sier det faktum at personer kjører med sparkesyklene i ruspåvirket tilstand er noe de vil ta opp i den nasjonale reguleringen.

– En promillegrense vil bli vurdert i nasjonal regulering.

– Når tror du det kan være på plass tidligst?

– Nå får vi kortsiktige tiltak denne sesongen. Så håper jeg at nasjonal regulering er på plass til neste sesong.

Torsdag hadde samferdselsdepartementet møte med flere kommuner om elsparkesyklene. Da sa Hareide dette:

Publisert: 07.08.20 kl. 20:04

