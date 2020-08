GÅR MIDLERTIDIG AV: Driftsdirektør i Hurtigruten Bent Martini. Foto: Hurtigruten

Driftsdirektøren i Hurtigruten går av midlertidig

Driftsdirektør Bent Martini, som selv var om bord MS «Roald Amundsen», går midlertidig ut av Hurtigruten sin ledelse. Det skjer samtidig som selskapet blir gransket.

Det bekrefter Hurtigruten overfor VG.

- Etter initiativ fra selskapet trer Bent Martini foreløpig ut av sine roller og posisjoner i Hurtigruten Cruise AS, og går midlertidig ut av Hurtigrutens konsernledelse, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

– Det er satt i gang en ekstern gransking av hele hendelsesforløpet etter smitteutbruddet på MS Roald Amundsen og politiet har satt i gang egen etterforskning. Derfor kan vi ikke gå inn på detaljer nå, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Driftsdirektøren som nå midlertidig går av, hadde stillingen som leder for maritime operasjoner og var i tillegg styreleder i Hurtigruten Cruise.

Det var NRK som først omtalte saken.

VG har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med Martini.

les også Ap mener uklarheter i regelverket leder til smitterisiko til sjøs

Var om bord skipet

Torsdag testet ytterligere fem fra mannskapet på MS «Roald Amundsen» positivt for coronaviruset. I tillegg er flere passasjerer nå smittet.

Totalt er 62 personer nå bekreftet smittet etter virusutbruddet.

Driftsdirektøren var en av passasjerene som gikk i land i Tromsø når MS «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø natt til fredag i forrige uke.

– Jeg var om bord sammen med familien min på ferie, bekreftet Martini til avisa Nordlys.

Han ønsket imidlertid ikke å kommentere hvorvidt han var kjent med situasjonen om bord.

– Du får avvente det som kommer fram i etterforskningen, sa han.

Det er blitt kjent at Hurtigruten var klar over at det var smitte om bord allerede to dager før skipet gikk til kai i Tromsø fredag, men unnlot å varsle passasjerene.

Asta Lassese er nå konstituert i rollen, opplyser selskapet.

- Kommersiell direktør Asta Lassesen tok allerede fredag sist uke over ansvaret for å lede Hurtigrutens covid-19 beredskapsgruppe. I tillegg er hun konstituert som styreleder og daglig leder i Hurtigruten Cruise AS, sier Skjeldam.

