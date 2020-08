MÅ VENTE: Barne- og ungdomsarbeider Synøve Samuelsen ved Ammerud skole i Oslo må vente til neste uke for å få testet seg etter at hun fikk forkjølelsessymptomer torsdag kveld. Foto: Privat og Helge Mikalsen, VG

Må vente i flere dager på test: – Jeg ble sjokkert

Barneskoleassistent Synøve Samuelsen i Oslo reagerer på at hun må vente i dagevis på coronatest.

Torsdag kveld ble halsen hennes sår og nesen tett. Barne- og ungdomsarbeider Synøve Samuelsen hadde spist sushi med kollegene ved Ammerud skole i Groruddalen i Oslo den dagen. I over to uker har hun vært tilbake på jobb på Aktivitetsskolen (AKS).

Men da hun fredag ble syk og bestilte Oslo kommunes coronatest digitalt, var det ingen mulighet til å få det gjort før skolestart på mandag.

– Jeg gikk ut fra at jeg kom til å få test ganske raskt. Men jeg får ikke før klokken halv tre på tirsdag, sier Synøve Samuelsen, som både jobber i AKS og på syvende trinn.

– Jeg ble sjokkert over at det ikke gikk an å gjøre testen fortere når de vet at skolen begynner mandag. Da synes jeg ikke dem er særlig flinke, fortsetter hun.

Redd for å spre virus

Fredag ble det kjent at et barn, som var en dag på AKS før skolestart, har viruset.

– Det er en tankevekker at de ikke tester ansatte på en skole når de vet at første skoledag er på mandag, sier Synøve Samuelsen.

Fra før er det kjent at Oslo ligger langt fra å oppfylle Helsedirektoratets testingsmål. Direktoratet har uttalt at alle landets kommuner skal kunne teste 1,5 prosent av innbyggerne i uken. Det vil si 10.000 ukentlige tester i Oslo.

I dag kan kommunen bare teste halvparten, i underkant av 5000 innbyggere per uke.

PRØVEPENSEL: Personer som har mistanke om coronasmitte må i dag ta en dyp nese- og/eller halsprøve. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Ikke forsvarlig

Barne- og ungdomsarbeideren bor sammen med sin mor Turid Samuelsen på 76 år i Oslo.

– Testsituasjonen i Oslo er ikke forsvarlig, sier mor Turid Samuelsen, som også har jobbet som lærer på Ammerud skole i rundt 15 år.

Datteren vil holde seg hjemme til hun får tatt en «drive-in»-test på Aker sykehus tirsdag.

– Det gjør ikke så mye om jeg er borte en dag, men det blir en stor forskjell om alle lærerne blir borte på et trinn. Vi sitter ved samme bord og spiser, alt innenfor smittevernseglene med avstand, men vi er ved samme bord, sier Synøve Samuelsen.

– Burde få prioritet

Rektor ved Ammerud skole, Kiet Minh Dang, mener skoleansatte burde bli prioritert ved kommunens coronatesting. Smittetrenden i Norge er stigende.

– Vi burde få i gang testing så fort som mulig. Myndighetene har sagt at åpne skoler skal gis førsteprioritet. Da må de også prioritere testing av ansatte. Jeg synes det er uholdbart å vente så lenge, sier Dang.

Skolen fikk først beskjed om at barnet hadde fått påvist smitte fredag, selv om barnet hadde vært i Aktivitetsskolen (AKS) forrige onsdag.

De 14 barna i samme kohort og en annen ansatt ble fulgt opp av smittevernteamet.

Smitteverntemaet beklaget at de ikke ga beskjed til skolen, forteller rektoren. Da skolen først fikk beskjed, sendte de informasjon til alle foreldre og ansatte om smitten med en gang.

ET SMITTET BARN: En ansatt er satt i karantene etter at et barn fikk påvist smitte ved Ammerud skole i Oslo denne uken. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Innrømmet lav kapasitet

Kapasiteten hos coronatelefonen i Oslo kommune er for lav, innrømmet sjefen for coronatelefonen, Stine Eugenie Hansen, til Aftenposten forrige søndag.

Antall daglige henvendelser har økt kraftig den siste tiden. Bare 36 av de 5300 som ringte inn, fikk svar lørdagen.

– Vi fikk en kraftig eksplosjon. Vi gjekk fra 500 telefoner om dagen til 5000 i løpet av et par dager. Det kom nok som en liten overraskelse på oss, uttalte helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo kommune til NRK.

Steen hadde ikke mulighet til å svare på VGs henvendelser lørdag kveld.

– Oslo kommune er i ferd med å iverksette en rekke tiltak, og har den siste uken økt testkapasiteten hver dag, sier pressekontakt Cecilie Dahl ved byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester.

– Senest i dag har vi åpnet testtilbud for passasjerer på Kielfergen, sier hun.

Sjefen for coronatelefonen, Stine Eugenie Hansen, har heller ikke besvart VGs henvendelser.

