MILITÆRLEIR: Haakonsvern leir ligger åtte kilometer fra Bergen sentrum, og til daglig jobber det rundt 3500 vernepliktige, offiserer og sivile på basen. Foto: Torbjørn Kjosvold

Coronasmitten på Haakonsvern: Flere hadde dratt fra leiren før smitten ble kjent

Personen som fikk påvist coronasmitte på Haakonsvern ble dimittert fra militæret på fredag, sammen med et helt kull vernepliktige fra leiren. 34 av de 40 personene fra Forsvaret som ble satt i karantene befant seg utenfor Haakonsvern da smitten ble påvist.

Nå nettopp

Dette bekrefter kommunikasjonssjef og offiser Torill Herland fra Sjøforsvaret.

– Personellet som vedkommende har hatt kontakt med med befinner seg i en rekke kommuner i landet. De ble først identifisert etter å ha reist, og har derfor ikke blitt transportert med mistanke om at de var smittede eller syke, sier Herland.

Denne helgen ble det meldt at 40 personer fra Forsvaret er satt i karantene, etter at en tidligere vernepliktig ble lagt inn på Haukeland Universitessykehus med påvist coronasmitte.

Haakonsvern er Sjøforsvarets hovedbase, og driftes til daglig av rundt 3500 mennesker, deriblant en stor andel vernepliktige. Leiren ligger rundt åtte kilometer fra Bergen sentrum.

– Kullet til personen med påvist smitte dimitterte til helgen, og da er det naturlig at mange har reist hjem, sier kommunikasjonssjefen.

Hun kan ikke gi et eksakt tall på hvor mange soldater som ble dimittert før helgen, men sier at et kull på Haakonsvern kan bestå av flere hundre soldater.

Det er personer som har hatt nær kontakt med den smittede vernepliktige som nå har blitt satt i karantene, og Herland understreker at de har god kontroll over smittesituasjonen.

– Sjøforsvaret har bistått Smittevernskontoret i smittesporingen, og samarbeidet har vært svært vellykket, sier hun.

OFFISER: Kommandørkaptein og kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret Foto: Carina Johansen

Hun kan ikke bekrefte hvor mange av de 40 personene som er satt i karantene som også var vernepliktige, men opplyser om at 34 av dem ikke lenger befinner seg på leiren. I tillegg har en av personene blitt friskmeldt, som betyr at det i skrivende stund dreier seg om 39 personer.

– Vi følger opp vårt personell, både de som er på leir og hjemme. Det er som om vi var hvilken som helst annen arbeidsgiver med sykt personell, sier Herland.

Ingen positive testresultater

Det er foreløpig ingen av de testede soldatene som har fått positive resultater i forbindelse med smitteutbruddet på Haakonsvern, med unntak av personen som først ble innlagt på sykehuset i Bergen.

– Testresultatene kommer inn forløpende, men så langt er minst ti av dem negative, sier pressevakt Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Ifølge Torill Herland har alle personene som sitter i karantene på Haakonsvern leir blitt testet, og også her har resultatene vært negative. Nå venter de på resultatene fra soldatene som befinner seg i kommunene utenfor Haakonsvern leir.

– Så langt det lar seg gjøre så skal alle disse personene testes, sier Herland.

Hun legger til at hun ikke vet hvordan testsituasjonen er for alle personene i karantene som befinner seg utenfor leiren, men mener det er viktig å få frem at alle de vedkommende skal sitte i karantene i minst ti dager.

To andre personer fikk påvist coronasmitte i Bergen i løpet av helgen, og kommunen har satt i gang en omfattende smittesporing. I følge kommunen har ikke de tre nye smittetilfellene noen relasjon til hverandre.

VG har forsøkt å kontakte Smittevernskontoret og kommuneoverlegen i Bergen mandag ettermiddag og kveld for å få vite mer om hvordan de ulike smittetilfellene henger sammen, men har foreløpig ikke fått svar.

Publisert: 20.07.20 kl. 20:52

Mer om Haakonsvern Karantene Koronaviruset Sjøforsvaret Verneplikt

Fra andre aviser