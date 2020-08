GIKK NED TO KARAKTERER: Aurora Birkeland (18) fikk toppkarakterer av læreren sin i matte. Likevel gikk hun ned to karakterer på grunn av den nye vurderingsformen til IBO. Foto: Privat

Datatilsynet mener IB-elevene må få nye karakterer

Mandag sendte Datatilsynet ut et forhåndsvarsel til IBO, som er sentralorganisasjonene for IB-skoler, om at de må sette nye karakterer for elevene.

VG skrev tidligere i sommer om Aurora (18) og andre International Baccalaureate (IB)-elever som har måtte sette studiene på vent etter å ha fått karakterer basert på tidligere resultater ved skolen, som følger av at eksamen ble avlyst på grunn av coronapandemien.

I fag hvor elevene normalt ville hatt skriftlig eksamen, bestemte ledelsen i International Baccalaureate Organisation (IBO) at det også skulle brukes data basert på skolens tidligere resultater, for å beregne hvilket resultat elevene «mest sannsynlig» hadde fått på eksamen. Dette førte til at flere av elevene fikk betydelig lavere karakterer enn de forventet.

Elevene skal ikke ha fått innsyn i hvordan karakterene har blitt beregnet.

– Ikke rettferdig

I en pressemelding fra datatilsynet som kom ut mandag står det at:

«Datatilsynet mener at IB-karakterene ikke er korrekte fordi de ikke avspeiler den enkeltes individuelle faglige nivå, hvilket er formålet med karaktersetting. I stedet prøver karaktersettingen å forutse hvilke karakterer vedkommende hadde fått på eksamen hvis eksamen ikke var blitt avlyst, men dette er det ikke mulig å nøyaktig forutse.»

– Elevene blir langt på vei satt i bås på bakgrunn av skolens historiske resultater, selv om alle elever er forskjellige. Samtidig kan karaktersettingen ha svært stor innvirkning på den enkeltes videre studier, karriere og liv, sier seksjonssjef Tobias Judin i Datatilsynet i pressemeldingen.

–Dette er ikke rettferdig ovenfor elevene som har jobbet hardt og som nå ikke kommer inn på studiene de ønsket seg til, sier Judin.

Kan kreve erstatning

Datatilsynet har nå sendt IBO et forhåndsvarsel om at de pålegger dem å fastsette karakterene på nytt.

– Datatilsynet har sendt et varsel om at de kanskje skal fatte et vedtak, og da må IBO endre det. Men IBO kan klage på dette igjen, sier Judin til VG, og legger til:

– Dersom vedtaket blir stående og det er et brudd, så er det mulig for studentene å saksøke IBO for erstatning om karakterene de fikk tidligere i vår har ødelagt for dem.

Ikke endelig vedtak

Datatilsynet har sendt et forhåndsvarsel til IBO om hva de vil fatte vedtak om. IBO har rett til å uttale seg om dette, og de har fått utsatt svarfrist til 21. august 2020.

Det vil komme et endelig vedtak i saken etter at IBOs eventuelle kommentarer til saken er blitt vurdert.

I en tidligere uttalelse til VG skrev International Baccalaureate Organization at prosessen bak utregningen av karakterer ble gjennomgått av spesialister i statistikk for å forsikre om at metoden de brukte var robust.

«Det ble også sjekket opp mot resultatene fra de siste fem årene for å forsikre at metoden for å sette karakterer var pålitelig og robust», skriver de og fortsetter:

«IB er sikker på at karakterene som er satt er gjort på den mest rettferdige og robuste mulige måten, i mangel på eksamenskarakterer».

VG har kontaktet IBO for kommentar og vil oppdatere saken når de kommer med sitt svar.

Publisert: 10.08.20 kl. 16:11

