BJØRVIKA: Nødetatene rykket ut til Bjørvika i Oslo i forbindelse med en badeulykke natt til torsdag. Foto: VG-tipser

Ung mann kritisk skadet etter badeulykke i Oslo

En ung mann i begynnelsen av 20-årene er kritisk skadet etter at han ble hentet opp av sjøen natt til torsdag i Bjørvika i Oslo.

For mindre enn 20 minutter siden

Nødetater og redningsskøyte rykket natt til torsdag ut til Bjørvika i Oslo, etter å ha fått melding om at en person ikke var blitt sett på om lag 20 minutter.

– En person er hentet opp av vannet av brannvesenets dykkere, og det jobbes med hjerte- og lungeredning på stedet, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG klokken 01.15.

Like før klokken 02 opplyste politiet at vedkommende er på vei til Ullevål sykehus, og at tilstanden er kritisk. Politiet foretok vitneavhør av personene som var til stede, og opplyse at ulykken skal ha skjedd i forbindelse med bading.

Torsdag morgen opplyser politiet til VG at tilstanden fortsatt er kritisk og at vedkommende får respiratorbehandling på Ullevål sykehus.

– Det er foreløpig ikke noe mer å tilføye enn at mannen er kritisk skadet. Det fremstår som en badeulykke slik som tidligere bekreftet, sier Anne Alræk Solem, seksjonsleder for etterforskning av alvorlige voldssaker ved Oslo politidistrikt, til VG klokken 09.00.

Hun opplyser om at den skadede er en ung mann i begynnelsen av 20-årene, og at pårørende er varslet.

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 00.50.

Publisert: 16.07.20 kl. 09:10

Mer om Oslo Bjørvika Ulykker

Fra andre aviser