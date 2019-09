ÅPNE FLAMMER: Ifølge Mikkel Christiansen var hele bilen brent opp i løpet av fem minutter. Foto: Privat

«Broiler»-Mikkels veteran-Porsche i full fyr

Artist Mikkel Christiansen og kompisen kom seg heldigvis ut i tide før hele bilen sto i brann.

Like før klokken 16 lørdag ettermiddag fikk politiet i Øst melding om en brennende bil på E6 i Akershus, like ved Tusenfryd.

– Bilen hadde hatt mortorstans, men fikk startet igjen. Bilen som kjørte bak så at det rant noe fra bilen, og så kom det flammer. Det har antagelig vært en bensinlekkasje, og så har det slått gnister, forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Tom Sandberg, til VG.

Bilen bak fikk varslet sjåføren i den brennende bilen ved å blinke med lysene.

– Han fikk stoppet og kom seg ut, og plutselig var det full fyr. Bilen er helt utbrent, sier Sandberg.

Ingen kom til skade under bilbrannen.

– Brant opp på fem minutter

I bilen satt artist Mikkel Christiansen, kjent fra DJ-duoen Broiler, sammen med en kompis. Han bekrefter til VG at det er han som eier bilen, sammen med en venn.

– Jeg er vanvittig glad for at det skjedde etter tunnelen, og at begge kom seg ut såpass fort, sier Christiansen.

– Hele bilen var brent opp på rundt fem minutter, sier artisten.

Han spiller i kveld konsert og hadde ikke tid til å snakke mer med VG om hendelsen som skjedde tidligere lørdag.

Men at Christiansen er en ihuga bilentusiast er ingen hemmelighet. På Instagram har han en egen konto under navnet «drivenbymio», her legger han stadig ut bilder av raske biler til de litt over 24.000 følgerne.

Så langt har han likevel ikke lagt ut bilder av bilen som i dag stod i full fyr.

ARTIST: Mikkel Christiansen er en av to i DJ-duoen Broiler. Foto: Hampus Lundgren, VG

Høy verdi

Bilen er en hvit Porsche 911 cabriolet. Ifølge Dagbladet, som har snakket med Porsches veihjelp, ligger lignende biler fra 1990-tallet til salgs for rundt 1,2 millioner kroner i Danmark.

Christiansens bil skal være noe eldre.

– Og her er det snakk om meget sjeldne biler som blir mer verdt jo eldre de er, sier veihjelpen til avisen.

Porsche er et tysk bilmerke kanskje mest kjent for sine sportsbiler. Og av de modellene vil mange entusiaster hevde at det er nettopp 911 som er den mest legendariske av dem.

Publisert: 14.09.19 kl. 21:10 Oppdatert: 14.09.19 kl. 21:25