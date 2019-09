Venstre-leder Trine Skei Grande: – Har behov for å stake ut en ny kurs

VEGA SCENE, OSLO (VG) Foreløpige resultater gir Venstre 3,6 prosents oppslutning. – Velgerne har gitt oss en beskjed, sier partileder Trine Skei Grande.

Venstre-leder Trine Skei Grande ville ikke kommentere valgresultatene på vei inn til valgvaken.

– Jeg vil at Venstre-folk skal høre det først, sa hun.

Fra talerstolen la hun ikke skjul på at hun er misfornøyd.

– Målingene var elendige. Regjeringssamarbeidet var bråkete. Dette er ikke festkvelden vi hadde sett for oss at det skulle bli. Det er synd for de sakene vi kjemper for, sa partilederen.

Partiet ligger foreløpig an til å få 3,6 prosent oppslutning på landsbasis, en nedgang på nær to prosentpoeng sammenlignet med valget i 2015.

– Vi skal ikke late som det er alle andres feil. Det er vårt ansvar og våre resultater, sa Skei Grande.

– Norge trenger en mer liberal regjering

Venstre-lederen trakk også frem innsatsen til alle politikerne og de frivillige som har bidratt til partiets valgkamp rundt om i landet.

– Jeg er stolt over at vi har klart å løfte oss dag for dag gjennom valgkampen, sa hun.

– Nå er valgkampen over. Vi skal rette blikket fremover. Nå rettes blikket mot stortingsvalget i 2021.

Samtidig sa partilederen at hun er stolt over at Venstre er et parti som tar ansvar ved å sitte i regjering og påvirke politikken.

– Norge trenger en mer liberal regjering. Vi har sett at velgerne har gitt oss en beskjed gjennom dette valget, ved at vi går tilbake. Men vi har behov for å stake ut en ny kurs med partiet som samler de liberale velgerne rundt et felles prosjekt, sa hun.

– I morgen den dag skal vi legge en plan for hvordan vi skal legge frem de løsningene Norge trenger nå, og det er ikke proteksjonisme, ikke populisme, ikke énsakskamper, avsluttet Grande til stående applaus på Vega Scene i Oslo.

SKUFFET: Venstre-nestleder Abid Raja fra Venstres valgvake mandag kveld. Foto: Terje Bringedal, VG

– En dårlig kveld for regjeringspartiene

VG møter en alvorstynget Sveinung Rotevatn (V) på valgvaken.

– Ut ifra forhåndsstemmene og foreløpige prognoser er det ingen tvil om at det er et altfor dårlig resultat og det er mange som er skuffet i Venstre i dag. Dette er ikke det nivået vi ønsker å ligge på, og det er ikke godt nok, sier han.

– Tror du kommunevalget har vært skadelidende av det tidvis kaotiske regjeringssamarbeidet?

– Vi ser i alle fall at dette er en dårlig kveld for regjeringspartiene samlet sett. Det er tilbakegang for alle. Det tyder i hvert fall på én ting og det er at vi må bli bedre som regjering, på å stå sammen om et prosjekt som velgerne ønsker å slutte opp om i 2021. Så her har regjeringen opplagt en jobb å gjøre.

Raja: – Skuffende tall

Tidligere mandag kveld lå partiet an til å få 3,4 prosent av stemmene. Venstres nestleder Abid Raja la ikke skjul på at han er skuffet over de foreløpige resultatene.

– Tre og en halv prosent er et skuffende tall for oss alle, både for oss i partiledelsen og for oss på Stortinget, og også for de tusenvis av frivillige som har holdt på, sier han til VG på Vega Scene i Oslo.

Han tror fortsatt på opptur i løpet av kvelden.

– Vi startet denne valgkampen med veldig lave målinger, og forhåndsstemmene viser jo at vi ligger lavt. Nå er jo dette cirka en tredjedel av de opptelte stemmene, så vi håper jo utover kvelden at disse tallene skal bedre seg. Uansett har et moderne, liberalt, miljøvennlig parti som Venstre mye høyere ambisjoner enn å slåss mot denne fire prosenten til stadighet, sier han videre.

– Det er klart vi har en oppgave å gjøre fremover, mot stortingsvalget i 2021, så vi kan dra med oss de klimavennlige velgerne og mobilisere dem til vår side, sier han.

Venstres Guri Melby tok også ordet på valgvaken, for å få bukt med det hun kaller «laber energi», etter et foreløpig lavt resultat.

– Akkurat nå ser det ikke kjempebra ut. Det skal vi ikke dekke over. Men det er fortsatt mye som kan skje, det skal dere vite. Dette er basert på det vi allerede har telt opp. Vi ligger mye bedre an i dag enn for to-tre uker siden, sa hun fra scenen.

