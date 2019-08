GAVEBORDET: Prinsesse Ingrid Alexandra fikk flere gaver til konfirmasjonen sin. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Her er gavene til prinsessen

Prinsesse Ingrid Alexandra trådte lørdag inn i de voksnes rekker i Slottskapellet, og på gavebordet lå gaver fra blant annet kong Felipe av Spania og den Danske ambassaden i Norge.

Ingrid Alexandras konfirmasjon var preget av latter og tårer. Under seremonien i Slottskapellet måtte både kronprinsesse Mette-Marit og dronning Sonja tørke tårene, og under talene i konfirmasjonslunsjen tok prinsessen selv til tårene.

Prinsessen avsluttet feiringen med å takke alle som hadde bidratt til at dagen ble minneverdig.

– Dette er en spesiell dag for meg, takk for alle de gode ordene og den fine feiringen.

På gavebordet lå det en rekke gaver fra familie og offentlige etater. Lørdag offentliggjorde Slottet den offisielle gavelisten.

Stortinget ga prinsesse Ingrid Alexandras turutstyr i gave til konfirmasjonen.

Kongefamilien ga prinsessen en bunad, som prinsessen bar under konfirmasjonen. Bunaden kommer fra Øst-Telemark, der også dronningen har bunad fra, og er en rekonstruert kvinnedrakt slik den ble utformet i tidsrommet 1800–1850. Prinsessen har selv valgt ut delelementer til bunaden, opplyser Slottet.

Fredag offentliggjorde regjeringen at deres gave til prinsessen på konfirmasjonsdagen er å døpe om et naturreservat på Bygdøy. Området skal hete Prinsesseåsen naturreservat.

Av Stortinget fikk hun turutstyr og kurs i fjellklatring og brevandring. I tillegg mottar prinsessen et eksemplar av siste utgave av Norges lover slik den har vært utgitt siden 1927. Dette er en felles gave fra de tre statsmaktene.

Ingrid Alexandra fik også en opplevelsesdags med ridetur i Oslomarka i gave av Oslo kommune.

Asker kommune ga prinsessen Asker-bunaden til konfirmasjonen. Den Norske Turistforeningen ga Ingrid Alexandra en Bergans Slingsby jakke og to luer. Av fylkesmennene i Norge fikk prinsessen et gavekort på en surfekurs. Statsminister Erna Solberg ga prinsessen maleriet «My moment With Lilac» av kunstner Tyra Tingleff. Fra Sametinget fikk prinsessen en turkopp med samisk dekorasjon.

Av Norges Høyesterett fikk Ingrid Alexandra et Heyerdahl-smykke i gull med cabochonslipt granatsten og 17 diamanter og bøkene «Norges Lover» og «Norges Høyesterett».

Danmarks ambassade ga et Georg Jensen kjede med anheng «Daisy». LO Landsorganisasjonen i Norge ga tre bøker med LOs historie fra 1899 til 2009.

Forsvaret ga prinsessen slalåmski, bindinger, støvler og fletter, samt et besøk i Jegertroppen hos Forsvarets spesialkommando på Rena.

Den norske kirke ga tre bibelutgaver på norsk og samisk, en norsk salmebok og en bok med bibelfortellinger. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn STL ga seks stykker Normann Copenhagen Little Bird i ulike størrelser.

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon ga boken «Ibsens samlede verker» og er Riccovero skjerf.

Fra politiet fikk prinsessen et skred- og toppturkurs i regi av Tindeveileder fra Breogjell AS, og fra Den kongelige politieskorte DKP fikk prinsessen skredutstyr.

Gaven fra Det kongelige hoff var en kopi av benk fra Appelton.

I tillegg fikk prinsessen en kulturell gave av kronprinsparet, med et musikalsk innslag under konfirmasjonslunsjen av Fredrik Høyer.

KONFIRMERT: Prinsesse Ingrid Alexandra og Biskop Kari Veiteberg under konfirmasjonen i Slottskapellet. Prinsessen har fulgt konfirmasjonsundervisningen i Asker menighet. Foto: Vidar Ruud

