STOR REDNINGSAKSJON: Nødetatene rykket ut til fergekaien i Svolvær like etter klokken 20. Foto: Trine Sivertsen, Våganavisa / NTB scanpix

Bil i vannet ved fergekai i Nordland - tre skadet

To kvinner og en mann som var i bilen, ble hentet opp av vannet lørdag kveld.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Politiet rykket ved 20-tiden lørdag kveld ut til fergekaien i Svolvær i Vågan kommune etter melding om at en bil hadde kjørt i vannet. Like etter meldte de at to personer var reddet ut av bilen. Senere ble også en tredjeperson hentet opp fra vannet.

Pressevakten på UNN opplyser at det dreier seg om tre voksne, to kvinner og en mann.

Like før klokken 01 melder de at tilstanden er kritisk for både for mannen, som er i midten av 30-årene, og for den ene av kvinnene, som er i slutten av tenårene. Tilstanden for den siste kvinnen er alvorlig, men stabil.

– Den ene kvinnen, som er i slutten av 30-årene, er alvorlig skadet men stabil, sa pressevakt Per-Christian Johansen til VG like etter klokken 2330.

De tre ankom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø med helikopter litt før klokken 22.30 lørdag kveld.

Et Sea King redningshelikopter på stedet der tre personer er reddet opp etter at en bil kjørte i vannet. Foto: Trine Sivertsen, Våganavisa / NTB scanpix

Operasjonsleder Ivar Bo Nilsson sier til VG kl 23.15 at de ikke har noe mer å melde lørdag kveld.

– Nå jobber vi med etterforskningen og veien videre.

Ved 21-tiden pågikk det livreddende førstehjelp på ulykkesstedet.

– Utover det er tilstanden til de tre ukjent, sa operasjonsleder Kjetil Kalaas til VG da.

Vet du noe om saken? Tips VG her!

Politiet sier at de ikke kjenner årsaken til at bilen havnet i vannet. Pårørende er ikke varslet.

Politiets innsatsleder Maichel Lind sier til Lofotposten at bilen kjørte gjennom autovernet, og at den ligger på 25 meters dyp.

Politiet opplyser i en pressemelding at det er åpnet opp for normal fergetrafikk på kaia, en og en halv time etter den første meldingen om ulykken.

Redningsskøyten og dykkere fra brannvesenet bisto i redningsarbeidet. I tillegg var Sea King og luftambulanse på stedet. Politiet har varslet kriseteamet og iverksatt etterforskning.

– Kriseteam er satt, sier ordfører Eivind Holst i Vågan kommune til VG. Teamet ledes av kommuneoverlegen.

Publisert: 24.08.19 kl. 20:28 Oppdatert: 25.08.19 kl. 01:13

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post