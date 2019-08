Bil i vannet ved fergekai i Nordland

To personer er reddet ut av bilen, mens en person er fortsatt savnet.

Politiet rykket lørdag kveld ut til fergekaien i Svolvær etter melding om at en bil hadde kjørt i vannet. Like etter melder de to personer er reddet ut av bilen, og at det pågår livreddende førstehjelp på stedet.

Politiet mistenker at det var tre personer i bilen, og en person er dermed fortsatt savnet.

