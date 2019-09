VALGTURNÉ: Støre på årets siste kommunevalgturne, her i Tønsberg sentrum. Foto: OLA VATN

Støre: - Blir ikke nedslått over resultat midt på 20-tallet

DRAMMEN/TØNSBERG (VG) Selv om han ligger an til å lede Ap til partiets dårligste valg noen gang, tror partileder Jonas Gahr Støre at Ap vil beholde posisjonen som et stort styringsparti på venstresiden.

– Jeg vil jo ikke være fornøyd med et resultat midt på 20-tallet for Arbeiderpartiet, men jeg er heller ikke nedslått. For vi har stor samling om verdier, retning og strategi på vår side i politikken, og den siden styrker seg. Vi har en sterk motivasjon for å gjøre 2021 til året for at et nytt flertall og regjeringsskifte, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Meningsmålingene før mandagens kommunevalg tyder på at det kan skje store endringer i det politiske landskapet i Norge. Senterpartiet kan sikre seg ordførerkjedene i halve Nord-Norge - på bekostning av Arbeiderpartiet. Og i byene lekker Ap kraftig til partier som SV og MDG.

Lørdag er Støre ute på en siste innspurt for å sanke stemmer før valget i Drammen, Tønsberg og Moss. Han sier til VG at han ikke ser på bevegelsene som en omveltning.

– Jeg ser heller på det som en endring som det blir viktig å sette ord på, og se hvilke muligheter og hvilken energi som ligger i. Ap på sitt beste skal klare å trekke styrke av den energien.

VELGERJAKT: Støre deler ut roser på Gullskogen kjøpesenter i Drammen. Foto: OLA VATN

Taus om MDG-samarbeid

I Drammen holder Støre appell på kjøpesenteret Gulskogen, sammen med ordførerkandidat Monica Myrvold Berg. Der har bompenge-saken vært et hett tema siden Buskeruds bypakkeprosjekt ble vraket i mars. Både Ap og Høyre har lagt pakken død, til stor frustrasjon for MDG.

Bompenger sett opp mot miljø har satt stor preg på valget i flere byer, der både MDG og bompenge-partier har vokst.

På de siste kommunevalgene har SV og MDG til sammen vært nesten like store som Ap. I Oslo er MDG ble MDG nesten like store som Ap i VGs forrige måling.

– Kan Ap miste posisjonen som styringsparti?

– Ap er et styringsparti. Og partier på vår side i politikken øker. På mandag skal vi finne sammen i kommunene for å danne flertall som kan ta ansvar for både økonomi, arbeid og miljø. I veldig mange sammenhenger kommer det til å omfatte de partiene du beskriver nå.

– Kunne dere samarbeidet med MDG nasjonalt?

– Det har ikke vært aktuelt for oss i regjering i denne perioden, det avklarte vi før valget. Så får diskusjonene for neste periode komme senere.

– Oppløftet

I Nord-Norge har Arbeiderpartiet stått historisk sterkt. Får Senterpartiet så høy oppslutning som de ligger an til å få nå, mener valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning at det vil være dramatisk for Arbeiderpartiet, og endre partiets rolle i politikken.

Men Støre tror ikke på at endringene nødvendigvis er varige.

– En proteststemme mot sentraliseringspolitikken til regjeringen kan ha en tendens til å gå til det partiet som fremfører den klareste protesten, men vi har løsninger som Sp snakker mindre om.

ORDFØRERKANDIDAT: Anne Rygh Pedersen lytter til LO-lederens appell. Målet hennes er å bli den første Ap-ordføreren i Tønsberg siden 1975. Foto: OLA VATN

Fremme i Tønsberg møter støre LO-leder Hans Christian Gabrielsen, som holder appell ved Aps valgbod om hele faste stillinger, og det han omtaler som «en vind som blåser vekk fra høyresiden».

Støre trekker også frem overfor VG at at det ikke bare er Ap som mister velgere - det gjør også regjeringspartiene.

– Men velgerne de mister går ikke til dere?

– Høyresiden ligger historisk lavt, og samlet sett er de fire borgerlige partiene i mindretall. Det jeg ser i dette bildet, er at flertallet samler seg om et nei til sentralisering, et nei til kommersialisering og privatisering, et ja til at fellesskapet tar ansvar, og et ja til klima- og miljøpolitikk som leverer resultater. Det mener jeg er i tråd med Aps tenkning om gode samfunn og riktig samfunnsutvikling, så det gjør meg også oppløftet at det er den retningen det går i.

SKVIS: Støre innrømmer at Ap har stått i en skvis i flere av de viktige sakene i valgkampen. Foto: OLA VATN

– Må se utviklingen i øynene

Støre innrømmer samtidig at Arbeiderpartiet har stått i en skvis i flere av de viktigste sakene i valgkampen, som klima og sentralisering, som har gått tvers gjennom partiet.

– Det er riktig. Vi har fått en utvikling i vår med saker som har mobilisert ensakspartier. Velgere også hos oss har har søkt mot det, enten det er den protesten Sp plukker opp i distriktene, eller det er bompengemotstand, eller de aller grønneste velgerne. Det må vi se i øynene, og samtidig jobbe for å hente velgere tilbake, sier Støre.

– Så dere vil ikke gå tydeligere inn på noen av de frontene?

– Jeg holder fast på at hvis Ap skulle begynne å kopiere det ene eller det andre ensakspartiet, så mister vi det som er kvaliteten i sosialdemokratiet. For oss handler det om en helhet, der vi skal jobbe for å sikre mennesker arbeid og trygg velferd, og ta vare på miljøet. Disse sakene henger sammen.

Han bruker Frankrike og de gule vestene, som begynte som en protestaksjon mot dyrere drivstoff og levekostnader, som eksempel.

– Klimaarbeidet skjærer seg der noen grupper sier at de blir rammet urimelig hardt. Derfor tror jeg vår politikk med rettferdig fordeling av ressurser og oppgaver i møte med klimaendringene er den eneste politikken vi kan ha håp om.

DELER UT: Støre og ordførerkandidat Anne Rygh Pedersen fortsetter roseutdelingen til potensielle velgere i Tønsberg. Foto: OLA VATN

– Har et tydelig alternativ

Selv om Ap lekker i begge ender til partier som har tydeligere saksprofiler, sier Støre at han vil Ap skal ha selvtillit som et parti med brede løsninger.

– Så må vi kommunisere det på en måte som gjør at folk tror på løsningene våre. I møte med sosiale medier, korte budskap og raske stemningsskifter, så krever det ekstra mye å stå for en sånn linje.

– Har dere et tydelig nok alternativ?

– Ja, det mener jeg vi har. Vi sier nei til strukturelle grep som sentraliserer, vi bevilger mer til kommuneøkonomi så kommuner i distriktene kan opprettholde viktige velferdstiltak, vi har en mer aktiv næringspolitikk som gjør at du kan skape jobber av de fantastiske mulighetene i distriktene. Ikke minst har vi bred erfaring fra hva det vil si å styre i distriktene, ramser Støre opp

Etter valget sier han Ap må trekke konklusjoner av den utviklingen vi ser nå.

– Men jeg vil også si at det vi har lagt vekt på i denne valgkampen med oppvekst, eldreomsorg og et trygt arbeidsliv og klima- og miljø i kommunene er solid forankret i landsmøtet vårt med bred oppslutning i partiet. Så den linjen er solid forankret i partiet.

