POLITIADVOKAT: Bjørn Rudningen Thune fra Politiets sikkerhetstjeneste på plass i retten før fengslingsmøtet fredag ettermiddag. Foto: Frode Hansen, VG

Siktelse mot telemarksmann: Ga terrorråd og spredte IS-propaganda

PST mener den siktede mannen i 20-årene har inngått terrorforbund med en eller flere personer med tilknytning til IS.

I siktelsen mot mannen får VG opplyst at det vises til at han skal ha inngått forbund om å begå en terrorhandling med en eller flere personer med tilknytning til terrororganisasjonen IS. Det skal han ha gjort gjennom følgende handlinger:

Han skal ha bidratt til å fremstille propagandamateriale for IS.

Han skal ha bidratt til å spre informasjon om hvordan man skal sverge troskap til IS.

Han skal ha gitt råd til en person som ga uttrykk for at han planla en terroraksjon.

Ifølge VGs opplysninger er den eller de andre personene mannen har kommunisert ukjente for PST.

Nekter straffskyld

Kommunikasjonssjef i PST, Trond Hugubakken, ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

VG har også forelagt opplysningene for mannens forsvarer Knut-Ole Bakken Hansen og spurt hva hans klient eventuelt har forklart rundt de påståtte handlingene i siktelsen.

– Jeg kan ikke gå inn på hva han forklarer konkret på disse punktene, men jeg kan generelt si at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen i siktelsen, og at han derfor ikke erkjenner straffskyld, sier Hansen til VG.

FORSVARER: Advokat Knut-Ole Bakken Hansen bistår den siktede telemarksmannen. Foto: Frode Hansen

Mannen i 20-årene ble pågrepet av PST med bistand fra politiet torsdag ettermiddag. Samme kveld satt han i et flere timer langt avhør hos PST.

Varetektsfengslet

Fredag ettermiddag ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Vi etterforsker saken bredt med stor prioritet. Det er både en rekke tekniske etterforskningsskritt som er relevante, men også etterforskningsskritt av taktisk art herunder vitneavhør og lignende, sier politiadvokat Bjørn Thune i PST til VG.

Ifølge VGs opplysninger kommer mannen fra en by i Telemark. Han ble for noen år siden dømt til samfunnsstraff for oppbevaring av en mindre mengde av det narkotiske stoffet MDMA. Den da 20 år gamle mannen tilsto forholdet.

Mannen er norsk statsborger, men har bakgrunn fra et annet land.

Publisert: 06.09.19 kl. 19:33







