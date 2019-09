SPANIA: Nav utbetalte i fjor 517 millioner kroner til alderspensjonister i Spania. Her en strand i Barcelona i 2017. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

73 prosent økning av pensjonister i utlandet på ti år

50.000 pensjonister i utlandet får nå 4,4 milliarder kroner fra Nav. Fire av ti mottakere er norske statsborgere.

NTB

– Vi ser at stadig flere personer fra andre land har jobbet i Norge noen år og tjent opp rett til alderspensjon fra Nav. Dette gjelder særlig borgere i EU/EØS-landene. I tillegg velger en god del nordmenn å flytte til andre land etter at de har tatt ut alderspensjon, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

De siste ti årene har tallet på alderspensjonister i utlandet økt med 73 prosent.

I 2009 var det 27.900 alderspensjonister som bodde fast eller midlertidig i andre land. I 2018 bodde det 48.400 pensjonister i utlandet.

Det ble totalt utbetalt 4,4 milliarder kroner til alderspensjonister i utlandet. De tre landene som mottok mest var Sverige, Spania og Danmark, med henholdsvis 1,5 milliarder, 517 millioner og 427 millioner kroner.

Fire av ti alderspensjonsmottakere i utlandet er norske statsborgere. Disse mottok 63 prosent av pensjonsutbetalingene til utlandet.

Nav forventer på sikt en betydeleg økning i tallet på alderspensjonister bosatt i utlandet.

– Vi vet at mange EØS-borgere har hatt arbeidsforhold i Norge de siste tiårene. Mange har flyttet hjem igjen eller er vente tå gjøre det. Med tiden vil de nå aldersgrensen for uttak av alderspensjon og få rett til pensjon fra Norge. Vi anslår at det for tiden er omkring 300.000 personer under 67 år som har utvandret fra Norge og som tidligere har vært i jobb her, sier Lien.

