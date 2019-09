ALVORLIG SYK: Tiril Aasheim sammen med hennes alvorlig syke hund Bolla. Foto: Privat

Bolla (2,5) ble akutt syk: – Unner ingen dyreeiere å oppleve det samme

Fredag leverte Tiril Aasheim hunden Bolla på dyresykehus med symptomer på den alvorlige sykdommen.

Det var tidlig fredag morgen at hun skjønte at noe var alvorlig galt med hennes to og et halvt år gamle pomeranian.

Hun hadde da hatt diaré gjennom natten, som raskt forverret seg.

– Da jeg løftet henne opp skjønte jeg at hun hadde vondt i magen og holdt henne bak. Så sprutet det blod og bæsj ut av rumpa hennes. Jeg unner ingen dyreeiere å oppleve det samme, sier Aasheim.

Symptomene til Bolla var de samme som nå knyttes til en potensielt dødelig og ukjent hundesykdom. Syv hunder er foreløpig bekreftet omkommet som en følge av sykdommen, men Veterinærinstituttet sier at tallet trolig er høyere.

Ifølge Veterinærinstituttet er det 21 hunder som er syke eller har dødd etter å ha fått blodig diaré. Mattilsynet opplyste lørdag at de har fått melding om to hunder som har dødd etter alvorlig diaré.

FRISK: Hundeeier Tiril Aasheim sammen med hundene Bolla (t.v.) og Bobby. Foto: Privat

– Knakk helt sammen

Da Aasheim oppdaget den blodige avføringen, bestemte hun seg umiddelbart for å reise til veterinæren på Kløfta der de bor.

Da fikk hun beskjed om at det fantes et eget sted ved Anicura dyresykehus i Oslo for hunder med disse symptomene.

Datter Tanja var også til stede hos veterinæren.

– Det siste hun spurte oss om før vi satte oss i bilen, var om vi hadde forsikring. Da knakk mamma helt sammen.

I bilen på vei til dyresykehuset, var allmenntilstanden til Bolla svært redusert.

– Så kom det plutselig en ubeskrivelig lukt da hun bæsjet. Det luktet død, sier datteren.

– Organene fungerer ikke ordentlig

Framme på dyresykehuset ble de møtt av en veterinær med hansker, munnbind og frakk. Hun tok med Bolla inn på sykehuset, hvor hun kunne konstatere at hunden – i likhet med de andre akutt syke hundene – hadde lav temperatur.

– Hun var kjempedårlig og har fått sterk antibiotika, intravenøs behandling og skylling av kroppen. Organene hennes fungerte ikke ordentlig, sier datteren.

For å unngå smittefare, ble Bolla innlagt på isolat i kjelleren på dyresykehuset. Hundeeier Tiril Aasheim fikk beskjed om at de ikke kunne være i nærheten av hunden, og måtte derfor reise hjem.

– Det var som å dra fra sitt syke barn på sykehus. Det var grusomt.

Lørdag ble Bolla skrevet ut igjen. VG har sett dokumentasjon på at Bolla har vært inne til behandling for mage-tarm-problematikk hos Anicura.

– Hun har med seg seks ulike typer medisiner.

ENERGISK: Bolla (t.v.) er ifølge eieren vanligvis veldig energisk og livlig. Bobby Foto: Privat

Forrige helg passet datteren Tanja begge hundene da moren var på reise. Hun tok dem blant annet med ut på en tur ved Majorstuen i Oslo.

– Grunnen til at jeg tror det bare er Bolla som er smittet, er at hun er så nysgjerrig og stikker snuta si borti alt, og slikker på alt. Bobby gjør ikke det.

