NYE LEGEMIDLER: Pasienter med stadium III føflekk-kreft kan dermed få behandling med kombinasjon av legemidlene Tafinlar og Mekinist dekket av det offentlige. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Grønt lys for ny behandling av føflekk-kreft

Beslutningsforum for nye metoder har godkjent at nye legemidler for føflekk-kreft tas i bruk.

NTB

Nå nettopp

Pasienter med stadium III føflekk-kreft kan dermed få behandling med kombinasjon av legemidlene Tafinlar og Mekinist dekket av det offentlige. Dette er en forebyggende tilleggsbehandling som foretas etter operasjon.

Beslutningsforum tok stilling til totalt ni nye metoder i sitt møte mandag. I tillegg til kreftbehandlingen fikk også legemidler for hiv, leverkreft og leukemi ja fra beslutningsforumet.

Beslutningsforum har også godkjent prehospital CT for tidlig diagnostikk og behandling ved mistanke om hjerneslag og alvorlige hodeskader. Det består av en spesialisert mobil enhet til bruk i ambulanse eller helikopter, utstyrt med blant annet CT-skanner, skriver Dagens Medisin. Metoden muliggjør oppstart av blodproppløsende behandling før pasienten fraktes til sykehus

Publisert: 26.08.19 kl. 16:37

