UGJENKJENNELIG: For å fjerne campingvognen ble det brukt en gravemaskin for å knuse vognen i biter. Foto: Sandra Høyvik Holmstrøm / Haugaland Bilberging

Vind veltet campingvogn – her knuses den i biter

Det var ikke mye igjen av campingvognen som mandag blåste over ende på Karmsund bro i Haugesund.

– Vi måtte bruke gravemaskin for å knuse vognen i biter, før vi fikk samlet den i en container, sier bergingsleder Sandra Høyvik Holmstrøm i Haugaland Bilberging til VG.

Det var like etter klokken 10 at politiet kom med den dramatiske meldingen: En campingvogn hadde blåst over ende og hang fast i rekkverket på broen.

Ifølge bergingslederen falt deler av vognen over broen før de fikk startet opprydningsarbeidet.

– Det var en fare for at vrakrester skulle blåse vekk og skade folk i området og bilbergerne. Derfor måtte vi først sikre campingvognen ved å binde den fast til rekkverket på broen og tungbergeren, sier Holmstrøm.

LUFTIG: Meteorologene hadde sendt ut farevarsel om kraftige vindkast i området før campingvognen ble tatt av vinden på Karmsund bro mandag. Deler av vognen havnet i Karmsundet, som broen svever over. Foto: Oddgeir Sundgot

Da VG snakker med henne ved 22.40-tiden er veien ferdig ryddet. Da hadde firmaet vært på broen i over tolv timer.

Trafikkoperatør Kristian Fauskan i Statens vegvesen melder om gode muligheter for omkjøring via Karmøytunnelen. Det har gjort at trafikkbildet ikke har lidd i særlig stor grad av hendelsen på broen.

– Det er ikke mye trafikk på stedet nå. De fleste i området har nok fått med seg hva som har skjedd gjennom både lokale og riksdekkende medier, sier han.

SIKRET: For å unngå at vrakrester skulle blåse bort, var campingvognen bundet godt fast. Under broen jobbet Havnevesenet ifølge bergingsleder Holmstrøm for å holde båttrafikken unna stedet. Foto: Kai-Are Bringedal / Haugaland Bilberging

Politiet melder på Twitter at campingvognen traff en annen bil da den veltet, og at føreren sammen med et barn ble kjørt til legevakt for en sjekk. De skal ha fremstått som uskadet, men fikk ifølge politiet en del glass over seg.

Det ble ikke gjort førerkortbeslag av føreren av campingvognen.

Publisert: 07.07.20 kl. 00:00

