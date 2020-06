LA FREM MILLIARDER: Et ja til ny E18 og lokal garanti for den nye motorveien – vil utløse 8,5 milliarder og 2,5 milliarder i grunneierbidrag til ny Fornebubane – var samferdselsministerens hovedbudskap i møtet med lokale myndigheter i Oslo og Viken torsdag. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Hareide optimist – nærmere løsning for ny E18

Møtet hos samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) torsdag, kan ha ført partene nærmere en utbygging av ny E18 fra Lysaker til Høvik i Bærum.

– Det var et godt møte. Mitt ønske er å få på plass E18 og Fornebubanen. Men det er fortsatt en usikkerhet, fordi finansiering av Fornebubanen forutsetter ny E18. Jeg er optimist, men kan ikke garantere noe, sier Knut Arild Hareide til VG.

Samferdselsstatsråden fortalte VG at han hadde lagt 8,1 milliarder på bordet til Fornebubanen under møtet.

– Men da trenger vi en løsning på E18 for å få det til, sier Hareide, og minner om at han fortsatt trenger en lokal økonomisk garanti for å få prosjektet i havn.

FYSISK MØTE: I drøye en time møtte Knut Arild Hareide blant andre Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krogh (helt til venstre), fylkesrådsleder Tonje Brenna (nr. 2 fra venstre) og samferdselsbyråd Arild Hermstad (nr. 3 fra venstre) i et varmt møterom i Samferdselsdepartementet torsdag. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Mangelen på en slik lokal garanti har skapt usikkerhet om prosjektet.

Men nå sier Bærum kommunes ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) til VG at hennes kommune vil ta delansvar og om nødvendig stille garanti for en del av strekningen som skal bygges.

– Forutsetningen for at vi tar medansvar, er at Viken fylkeskommune tar sin del, sier ordføreren til VG.

En mulighet som pekes på, er at Viken fylke garanterer for strekningen fra Lysaker til Strand, mens Bærum kommune gir økonomisk garanti for strekningen Strand-Høvik.

Viken skal tenke seg om

Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) og det politiske flertallet i Viken (tidligere Akershus) har vært avvisende til å ta E18-garanti for Viken. Men nå er Viken-toppen mer åpen.

– Det var et godt møte hos Hareide, der vi hadde godt av å se helheten. Nå skal vi tenke oss godt om – om det siste gjenstående spørsmålet om garanti for E18, sier Tonje Brenna til VG.

VIKEN-TOPP: Tonje Brenna (Ap) er fylkesrådsleder i Viken (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold). Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Vi skal ta med oss signalene som er kommet. Vi skal ta de til etterretning og diskutere videre hva vi gjør, legger Brenna til.

Akershus garanterte tidligere for 15 milliarder kroner, men garantien ble trukket av nye Viken fylkeskommune etter at MDG kom inn som en del av fylkesrådsflertallet.

Knut Arild Hareide gjorde det tydelig i møtet at han vil få på plass både Fornebubanen og E18.

– Hvis de finner en løsning for Fornebubanen, så kommer jeg og regjeringen med 8,1 milliarder. Men her er det fortsatt en usikkerhet fordi finansieringen av Fornebubanen forutsetter grunneierbidrag fra E18 på 2,5 milliarder. Så dette henger sammen, sier Hareide til VG.

Kontrakter ligger klare

– Er det nærmere en avklaring for E18?

– Min forventning er at vi vil få vite det over sommeren. En lokal garanti må være på plass før vi kan signere kontrakter om utbygging.

– Kan en slik lokal garanti komme fra berørte kommuner hvis ikke Viken stiller opp?

– Det kan være en garanti fra fylket, det kan være fra kommunenivå, eller det kan være en kombinasjon. Det legger jeg meg ikke opp i. Men jeg har pekt tydelig på Viken. De kom til oss og ville endre mange samferdselssaker. Jeg kan ikke se noen punkter der Viken ikke har fått innfridd sine ønsker denne våren, svarer Hareide.

– Opplever du at Viken-flertallet er på gli med sikte på å gi garanti til E18?

– Det vil jeg ikke kommentere. Viken har gjort dette prosjektet bedre, og jeg synes Stortingets proposisjon om E18 har blitt bedre – med nye kollektivfelt og Lysaker kollektivstasjon, sier Hareide som mener det er feil å kalle ny E18 for monster-motorvei, slik spesielt MDG har gjort i sin kamp mot veiprosjektet.

– Ren utpressing

MDG-topp og samferdselsbyråd Arild Hermstad mener Knut Arild Hareide praktiserer en tvangs-strategi for å få på plass finansieringen av den nye motorveien, som ble vedtatt av Stortinget sist fredag.

E18-MOTSTANDER: MDG og samferdselsbyråd Arild Hermstad i Oslo har hatt kampen mot ny E18 som en av sine viktigste saker i lang tid. Den blir neppe mindre viktig i stortingsvalgkampen neste år. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Dette er ren utpressing for å få bygget en motorvei som vil gi mer biltrafikk. Med dette går Hareide av som samferdselsminister. Nå har vi kun en motorveiminister, tordner Hermstad.

Han mener regjeringen og Hareide bruker kollektivsatsingen i Osloområdet som et slags gissel for å få bygget E18.

– Han er full av store ord om klimaet, men prøver altså å presse et gigantisk, forurensende bilprosjekt nedover innbyggerne i regionen. Det er skremmende å se hvor lite klima, ren luft og trygge skole- og sykkelveier betyr for Hareide, sier Hermstad.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i Viken er i likhet med Hermstad opptatt av å nå nullvekstmålet innen biltrafikk i regionen. Men sier hun er mer opptatt av hvordan trafikkatferden kan reguleres fremfor hvordan en ny motorvei ser ut.

– Jeg er mer opptatt av bruken av veien enn hvordan veien ser ut. Men nullvekstmålene våre er jeg bekymret for hele tiden, sier Brenna.

– Jeg er optimist av natur, og tror vi fortsatt skal finne en løsning, avslutter Brenna, som ikke vil spekulere ytterligere i om en lokal garanti vil bli gitt av Bærum kommune, av Viken fylkeskommune eller av begge.

