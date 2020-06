SKULLE LEGGE TIL KAI: KV Nordkapp skulle legge til kai da den uvanlige hendelsen inntraff. Foto: Theis Roksvåg Pedersen / Sissel Amundsen

Kystvakten traff Cadillac med «gummikuk»: – Uheldig

Det som skulle være en uskyldig utprøving av utstyr, endte i en verkstedregning på 20.000 kroner.

Den noe uvanlige hendelsen fant sted ved Olavsvern, like utenfor Tromsø, fredag 19. juni.

Kystvaktskipet KV «Nordkapp» skulle legge til kai ved den tidligere marinebasen for å bunkre drivstoff. Mannskapet bestemte seg imidlertid for å ikke bruke styrepropellene i baugen denne gangen, men valgte heller å bruke en linekaster til å skyte ut en flaggline som skipet skulle bruke i fortøyingen.

– Mannskapet skjøt ut en håndholdt linekaster. Gummipilen fra denne traff så veggen på et bygg og gikk i bakken som den skal, sier kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Torill Herland.

Linekasteren som ble brukt er av merket «Mini plt» og har en rekkevidde på 90-meter. Slike brukes jevnlig av Sjøforsvaret, blant annet ved fortøying og sleping av skip, opplyser Herland.

«Truffet av dildolignende prosjektil»

Bygget som ble truffet av flagglinen tilhører selskapet Bunker Oil. I en intern rapport som VG har fått tilgang til blir hendelsesforløpet omtalt i et noe sprekere ordelag.

«Beskutt med gummikuk av K/V Nordkapp» lyder tittelen i dokumentet.

«Ved en avstand på ca. 50 meter fra kaien, lød et kraftig smell. I samme øyeblikk ble veggen på vår driftsbygning truffet av et dildolignende prosjektil festet i en line», står det videre i rapporten. Pilen skal så ha falt ned fra veggen og truffet den ansattes nyinnkjøpte bil av merket Cadillac.

Bilder av dokumentet har etter hendelsen sirkulert i sosiale medier. VG har kontaktet den ansatte bak dokumentet, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Det er en ansatt som har laget en morsom hendelsesrapport her og tilsynelatende har denne kommet på avveie, sier HMS-sjef i Bunker Oil, Ove Rørvik, til VG.

UHELDIG: Kommandørkaptein Torill Herland synes hendelsen er uheldig, men innrømmer at hun måtte trekke på smilebåndet da hun leste rapporten fra Bunke Oil. Foto: Marius Vågenes Villanger / Sjøforsvaret

Trekker på smilebåndet

Herland i Sjøforsvaret sier hun måtte trekke litt på smilebåndet da hun fikk rapporten på bordet.

– Det er alltid uheldig når uhell som dette oppstår og folk skal ikke føle seg skremt av dette. Men når ordlyden falt som den gjorde, måtte jeg trekke på smilebåndet, sier hun.

– Kommer dette til å påvirke Kystvaktens forhold til Bunker Oil?

– Det kan jeg vanskelig se for meg det. Det er ingen grunn til at vi skal slutte å bruke selskapet på grunn av denne hendelsen.

Får trolig erstatning

Den ansatte i selskapet har sendt kystvakten et krav på 20.000 kroner for å dekke skadene på Cadillacen.

– Vi har innrømmet å ha et ansvar for den oppståtte skaden. Henvendelsen fra Bunker Oil vil nå bli behandlet og de vil få et svar.

– Vi den ansatte få erstatning for skadene?

– Når vi har erkjent et ansvar, ligger det i kortene at det kan bli et resultat, svarer Herland.

