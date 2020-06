Regjeringen: Slik skal politiet bli bedre

Statsminister Erna Solberg la tirsdag frem politimeldingen, som evaluerer politireformen i Norge.

– Nesten fire av fem nordmenn sier at de har ganske stor eller svært stor tillit til politiet. Dette er noe vi må ta vare på, sier statsminister Erna Solberg (H).

Tirsdag la hun frem politimeldingen sammen med justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Erna Solberg sier at det dreier seg om å skape et politi for fremtiden.

– Tilliten mellom befolkning og politi kommer ikke av seg selv. Den må bygges og utvikles, fordi vi trenger et politi som er til stede for hele befolkningen, sier hun.

Beredskap

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) la vekt på både det at politiet skal være digitale og sikre beredskap.

– Når vi bruker så mye tid på å styrke og utvikle politiet er det fordi det er helt grunnleggende for vår alles trygghet, sier Mæland.

Hun sier at meldingen svarer på to hovedspørsmål: Er politiet rustet til å håndtere dagens kriminalitetsbilde og hva skal til for å takle morgendagens kriminalitetsbilde?

– Jeg mener at vi svarer veldig tydelig ja på det første spørsmålet, og inviterer til debatt om det andre, sier hun.

– Mer digitalt

Mæland legger vekt på at politiet skal bli mer digitale.

– Politiet skal være tilgjengelige for folk. Stadig mer skjer i det digitale rom. Når både publikum og kriminaliteten flytter seg til det digitale rommet, så må politiet være til stede der, sier Mæland.

Hun sier at de også ønsker enda flere publikumstjenester på nett. I tillegg skal det jobbes mye med kriminalitet på nettet.

Nærpolitireformen har også blitt mye kritisert fordi deler av politiet sentraliseres.

– Antall tjenestesteder ligger på samme nivå som i dag, med mindre det er lokal enighet om noe annet, sier hun.

Flere tiltak

Mæland la frem flere konkrete tiltak for politiet.

En særordning, som gjør at politifolk kan få full erstatning når skader oppstår i nødvendig trening i jobben.

Lengre lagring av IP-adresser, blant annet for å bekjempe overgrep mot barn på nett.

Satse mer på bekjempelse av alvorlig kriminalitet, som drap, seksualkriminalitet, og vold i nære relasjoner.

Beredskap etter 22. juli

Politimeldingen er en evaluering av politiet. Meldingen tar opp fire overordnede tema.

Hvordan kriminaliteten utvikler seg og endrer form, og hvilke utfordringer det gir politiet.

Beredskapsevnen til politiet nå og utviklingen etter 22. juli-angrepene.

Hovedtrekkene i arbeidet med å gjennomføre nærpolitireformen.

Politiets kompetansebehov fremover.

POLITI: Erna Solberg sier at politiet trenger solide fagmiljøer. Foto: Lise Åserud

