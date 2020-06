VEIVALG: Nasjonal talsperson Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom og MDG-leder Une Bastholm oppsummerte det politiske halvåret på Salt i Oslo. Foto: Berit Roald

Grønn Ungdom om MDGs veivalg: Liker ikke Høyre

MDGs Une Bastholm vil ikke love støtte til noen av blokkene i norsk politikk før stortingsvalget. Hun vil selge seg dyrt. Men Grønn Ungdom peker tydelig på Ap-leder Jonas Gahr Støre som ny statsminister, om de får velge.

Siden mai 2019 har MDG ligget over sperregrensen på VGs månedlige partibarometre.

På forrige måling hadde hverken de rødgrønne partiene fra Stoltenberg-tiden eller de borgerlige partiene flertall. MDG kan derfor få en svært viktig rolle etter neste stortingsvalg.

Men vel et år før valgdagen, er det uklart hvordan MDG vil forvalte makten, dersom de havner på vippen i norsk politikk i 2021.

MDG sier at de kan samarbeide med alle partier, unntatt Frp.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil derimot ikke i regjering med MDG eller Rødt. Til det er den politiske avstanden for stor.

MDG-leder Une Bastholm vil uansett selge støtten dyrt.

– Det viktigste jeg kan bidra med er å sørge for at Miljøpartiet de Grønne kommer inn med en stor gruppe. Jeg tror det er press og ren maktlogikk som kommer til å gjøre at Solberg og Støre endrer politikken sin, sier Bastholm til VG under MDGs sommerkonferanse.

PARTILEDER: Une Bastholm i Miljøpartiet de Grønne oppsummerte halvåret på utestedet Salt i Oslo. Foto: Berit Roald

MDGs veivalg

Bastholm sier at både Høyre og Arbeiderpartiet må bli mye grønnere i sin klimapolitikk. MDG vil fortsatt være blokkuavhengige. Men MDGs ungdomsparti, Grønn Ungdom, har valgt side.

Hulda Holtvedt, en av Grønn Ungdoms to nasjonale talspersoner, peker klart og tydelig på den rødgrønne siden foran neste stortingsvalg.

– Hvorfor vil dere ikke sitte i regjering med Erna Solberg?

– Fordi jeg ikke liker Høyre, sier Holtvedt til VG.

– Hvorfor liker dere ikke Høyre?

– Fordi de har bevist gang på gang at de setter kortsiktig profitt foran miljøet, og har vært særs lite villige til å diskutere oljeindustriens fremtid i Norge, også internt, sier hun.

– Mens Ap i det minste har den interne diskusjonen?

– Jepp, sier Holtvedt.

– Ap i klimaspagat

Bastholm synes at det er vanskelig å skille Erna Solbergs Høyre og Jonas Gahr Støres Arbeiderparti. Ingen av dem klarer å ta innover seg alvoret i klimaendringene, mener hun.

– Jeg klarer ikke å sette dem under eller over hverandre i et klimabarometer, sier hun.

Støre står i en klimakamp innad i sitt parti.

Ap-lederen sto nylig i front for å gi store skatteletter til oljeindustrien, noe ungdomspartiet AUF var svært misfornøyde med.

OLJEKAMP: AUF krever bedre klimapolitikk i Jonas Gahr Støres Arbeiderparti. Foto: Frode Hansen

– Grønn Ungdom peker på Jonas Gahr Støre. Han sier at politikken til Rødt og MDG står for langt fra Arbeiderpartiet. Det er ikke aktuelt med regjeringssamarbeid. Hva er din beskjed til Jonas?

– Jeg merker meg at han svarer sånn fortsatt, og jeg mener det forteller mer om Arbeiderpartiet enn oss. Jeg tror de mangler et prosjekt. Og de står i fullstendig spagat mellom AUF og andre deler av Arbeiderpartiet. Det er noe som Arbeiderpartiet bare må finne ut av, sier hun.

VELGER SIDE: Grønn Ungdoms Hulda Holtvedt peker på Jonas Gahr Støre som ny statsminister. Foto: Berit Roald

Regjeringskrav?

Dersom MDG havner på vippen i 2021, blir et av nøkkelspørsmålene i norsk politikk om det grønne partiet vil kreve regjeringsmakt – eller om MDG kan leve med å støtte en mindretallsregjering fra Stortinget.

– Jeg tenker at vi kommer til å fortsette å diskutere det i partiet, og det er fortsatt åpent om vi kommer til å peke på noen plan A før stortingsvalget. Det kan det hende at partiet velger å gjøre, men vi har ikke noen sånne vedtak i dag, sier hun til VG.

– Bør dere gjøre det?

– Det lar jeg være opp til partiet, for den prosessen har jeg respekt for. Det er noe vi kommer til å gjøre nærmere opp mot valget. For eksempel er det nå uklart om AUF kommer til å vinne gjennom mer i Arbeiderpartiet når det kommer til klimapolitikk, sier hun.

Publisert: 22.06.20 kl. 20:30

