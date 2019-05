STENGER FOR IS-RETURER: Justisminister Jøran Kallmye (Frp) slapp nyheten om at regjeringen trekker oppholdstillatelser, på Frp-landsmøtet fredag ettermiddag. Foto: Frode Hansen, VG

Trekker oppholdstillatelsen for alle med IS-tilknytning

GARDERMOEN (VG) Solberg-regjeringen trekker nå tilbake oppholdstillatelsen for de som har sluttet seg til IS i Irak og Syria. Det betyr at bare IS-krigere med norsk statsborgerskap kan få vende «hjem».

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier at regjeringen instruerer Utlendingsdirektoratet (UDI) til å trekke tilbake både midlertidige og permanente oppholdstillatelser for alle med IS-tilknytning:

– De vil dermed ikke ha rett til å vende tilbake til Norge, sier Kallmyr til VG.

Frp-landsmøtet fikk nyheten fra justisministeren fra talerstolen på Gardermoen fredag ettermiddag.

Vil straffe norske borgere

Kallmyr sier at Norge hittil har hatt plikt til å ta imot både norske statsborgere, og fremmedkrigere av utenlandsk opprinnelse med en norsk oppholdstillatelse.

Nå vil den siste gruppen miste alle sine rettigheter i Norge, ifølge instruksen.

Usikre tall

– Norske statsborgere som har sluttet seg til IS, enten som krigere eller med annen tilknytning, vil bli straffeforfulgt om de kommer tilbake. Om de har med barn. vil de bli håndtert av barnevernet. Dette gjelder de som tar seg tilbake til Norge på egen hånd, sier Kallmyr.

– Hvor mange er i gruppen som nå vil miste oppholdstillatelsen?

– Det er flere, sier Kallmyr.

– Men all informasjon er svært usikker. Det er mange som vi antar er døde, men vi vet ikke det for sikkert. Det er mangel på informasjon hele veien. PST har nokså god oversikt over hvem som har reist og sluttet seg til IS i Irak og Syria. Men hvor mange som fortsatt er i live er veldig usikkert. Derfor kan ikke regjeringen gi noe spesifikt tall, eller noe anslag, legger han til.

Vil hente foreldreløse

Regjeringen har gått inn for å hente foreldreløse barn fra Syria. De vil bli prioritert, men også andre barn vil kunne bli hentet ut dersom mødrene frivillig gir dem fra seg.

KrF vedtok imidlertid på sitt landsmøte en uttalelse om at det ikke er akseptabelt med en forutsetning om å skille foreldre og barn for å hente barna til Norge, og at foreldre bør straffeforfølges på vanlig måte.

Nei til familiegjenforening

Kallmyr sier at Regjeringen også vil instruere UDI om å nekte familiegjenforening i Norge for personer med IS-tilknytning som søker om det. Frp-leder Siv Jensen varslet dette i sin tale til landsmøtet tidligere fredag.

Frp-lederen varslet at partiet ikke vil hjelpe kvinnene som har sluttet seg til IS.

– Det er ikke synd på dere. Dere har valgt en vei hvor dere har risikert sikkerheten for dere selv, og ikke minst deres barn. La meg gjøre det helt klart: Vi vil ikke løfte så mye som en finger for å hjelpe dere, sa Frp-lederen.

– Går fri

SVs stortingsrepresentant Petter Eide reagerer skarpt på Jensens budskap og mener hun i realiteten sier at norske IS-krigere som er mistenkt for krigsforbrytelser, ikke vil bli straffeforfulgt.

– Realiteten i hennes politikk er at de som har begått de groveste forbrytelser, drept sivile, voldtatt, hogget hodet av barn, skal gå fri. Mange vil nok riste på hodet av en slik rettsforståelse, sier Eide til NTB.

