«Datadetektiv» Mia Landsem (22) om skoletrussel: – Langt over streken

Mia Landsem skulle fredag holde foredrag om nettvett på Sandefjord videregående skole. Ti minutter før hun ankom, fikk hun vite at noen hadde truet med å «storme skolen».

Politiet i Øst pågrep fredag en 15 år gammel gutt ved Askim ungdomsskole i Østfold, etter trussel om en mulig skoleskyting fremsatt på sosiale medier.

Etter det VG erfarer skal det være snakk om en lukket gruppe på Facebook, hvor truslene er fremsatt, men politiet har ikke ønsket å kommentere dette fredag.

De har heller ikke ønsket å kommentere om 15-åringen fremsatte trusselen mot skolen der han ble pågrepet, eller om det gjaldt et annet sted.

Omtrent samtidig fikk politiet i Sør-Øst melding fra sine kolleger i Øst om trusler fremsatt mot Sandefjord videregående skole i Vestfold.

– Vi fikk melding fra politiet i Øst 09.50 om at to personer skulle ha lagt ut noen trusler, blant annet mot Sandefjord videregående skole, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Andre Kråkenes.

Klokken 10.05, et kvarter senere, skulle Mia Landsem holde foredrag på nettopp Sandefjord videregående skole.

Hun sier hun fikk vite om truslene via en venn, kun ti minutter før hun skulle på scenen.

– Jeg opplevde det som veldig skremmende da noen spurte om noen ville være med å storme skolen og kom med skoleskyting-kommentarer. Jeg ble mest redd for elevene og vurderte å snu, sier Landsem.

Hun legger til:

– Jeg er vant til trusler og hat, men dette var virkelig over streken.

Vil rose politiet

Landsem følte seg aldri utrygg fordi miljøarbeidere, lærere og politiet gjorde jobben sin grundig, forteller hun.

– De som fremsatte truslene ble pågrepet av politiet, og politiet møtte opp på begge foredragene mine med fem-seks mann for å sørge for at ting skulle være trygt for både meg og elever. Jeg ønsker å rose skolen og politiet, sier Landsem.

22-åringen jobber med å avsløre mennesker som driver med ulovlig deling av nakenbilder.

Denne fredagen var hun invitert til å holde to foredrag ved Sandefjord videregående skole, der hun skulle snakke med elevene på VG1 om nettvett.

– Ungdom må forstå at «satire» og «ytringsfrihet» ikke er noe man bare kan pårope seg. Selv om ting er «kødd» eller «overdrivelser» og «jeg skulle aldri gjøre det», så må man huske at det man sier får konsekvenser, sier Landsem.

Hun sier foredragene gikk fint for seg til tross for dramatikken i forkant.

Politiet: Ønsker ikke å kommentere

Truslene fremsatt mot Sandefjord videregående skole resulterte i at en 18 år gammel mann ble pågrepet på en arbeidsplass i Tønsberg.

Vedkommende blir avhørt i løpet av fredagskveld.

VG har gjort forsøkt på å få politiet til å kommentere hva truslene gikk ut på, og innholdet i dem, uten å lykkes.

– Vi kan ikke kommentere ytterligere i kveld, sier jourhavende i Øst politidistrikt Bendik Hermansen like før klokken 19.

Det er Øst politidistrikt som etterforsker truslene.

