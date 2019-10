MINNEMARKERING: Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide snakket med VG før avreise til Kirkenes og markeringen av 75-årsminnet for frigjøringen av Finnmark. Foto: Tore Kristiansen

75 år siden frigjøringen av Finnmark: Viktig å takke russerne

KIRKENES/OSLO (VG) For 75 år siden startet soldater fra Sovjetunionen frigjøringen av Finnmark. Statsminister Erna Solberg (H) mener at det er viktig å vise takknemlighet overfor Russland for dette.

– Vi gjorde dette felles. Sovjetunionen hjalp oss, vi var allierte. Det er vi takknemlige for, sier Solberg til VG.

– Det er viktig markere denne delen av vår felles historie, og huske hva folk i Finnmark var utsatt for av lidelser i 1944, nedbrenningen av Finnmark, de som rømte til fjells, og den omfattende evakueringen, legger hun til.

Fredag er både statsministeren og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Kirkenes for å markere at det er 75 år siden de russiske troppene, den Røde Armé, krysset grensen og gikk til motangrep mot nazistene.

Lavrov kommer

Kong Harald er til stede, og fra Russland kommer utenriksminister Sergei Lavrov, rett fra toppmøter sammen med president Vladimir Putin, med Tyrkias president og med afrikanske toppledere i Sotsji.

Lavrov var i Kirkenes også på 70-årsjubileet.

For Lavrov er dette sjelden anledning for en russisk utenriksminister å komme til et sted hvor han ønskes varmt velkommen og vil møte takknemlighet, sier en Russland-ekspert.

Flest russere blant de døde

– Vi skal huske at det største antallet som døde på norsk jord under andre verdenskrig, var russere. Og de fleste av de falne var russiske straff-fanger som var her og ble satt til slavearbeid, sier Erna Solberg.

Det kommer hun også til å si i sin tale under minnemarkeringen fredag ved krigsmødremonumentet på Kirkenes torg, der hovedmarkeringen finner sted.

Under felttoget fra Petsamo til Finnmark i 1944 døde 2000 russiske soldater.

Samarbeider utmerket

I en kronikk i Aftenposten torsdag skriver utenriksminister Lavrov at avviklingen av samarbeidet på flere områder etter Ukraina-konflikten i 2014 «ikke at det svarer til de grunnleggende interessene våre land og folk har».

Fredag morgen har Lavrov en avtale om et såkalt bilateralt møte med den norske utenriksministeren Ine Eriksen Søreide (H).

– Vi har et godt og pragmatisk samarbeid, sier utenriksministeren til VG.

– Vi hadde nylig et vellykket møte i den felles norsk-russiske fiskerikommisjonen. Samarbeidet har fortsatt på en lang rekke viktigere områder. og det utvides der det er naturlig. Vårt initiativ om å starte opprydding av plastavfall, blant annet fiskegarn, i Barentshavet. er blitt veldig godt mottatt på russisk side, sier Eriksen Søreide.

Problemene

Men i likhet med Lavrov, legger hun ikke skjul på at det finnes områder som er mer problematiske.

– På noen områder er samarbeidet utfordrende fordi sivilsamfunnet er under press. Det opplever ikke bare vi, men også andre land. Men det er viktig å holde i gang en politisk dialog, og nå er det fjerde gang jeg møter Lavrov i løpet av det siste året, sier hun.

Ifølge Erna Solberg er kontakten på politisk nivå trappet opp det siste året. I fjor høst møtte hun statsminister Dmitri Medvedev i Brussel.

I april var Solberg og Eriksen Søreide sammen i møte med president Vladimir Putin i St. Petersburg.

Fjerner ikke sanksjonene

– Ja, vi har trappet opp kontakten. Det er viktig å snakke med sine nærmeste naboer, også der vi er uenige, sier statsministeren.

– Er tiden inne for å ta nye politiske initiativer overfor Russland?

– Det kommer ingen nye initiativer eller saker fra vår side nå, ut over de kjerneområdene vi kontinuerlig samarbeider med Russland om. Mye av det foregår jo i nord, sier Solberg.

Tidligere torsdag sa Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) til VG at sanksjonene mot Russland bør opphøre fra norsk side.

Men det er ikke statsministeren klar for å gjøre nå:

– Vi skulle vel alle ønsket at sanksjonene kunne tas bort, men det forutsetter at Minsk-avtalen blir fulgt opp. Det har ikke russerne gjort. Dette er ikke bare norske sanksjoner, men vi står i et solidarisk fellesskap med andre land, og det er viktig for små land som Norge, sier Solberg.

