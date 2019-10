VARSLET: En tidligere Hercules-pilot i Luftforsvaret har sendt varsel om Kebnekaise-ulykken i 2012. Foto: Jostein Matre / VG

Politiet skal avhøre varsleren i Kebnekaise-ulykken

Statsadvokaten vurderer å gjenåpne politietterforskningen av Kebnekaise-ulykken. I den sammenheng skal politiet nå avhøre varsleren som nylig sto frem i VG.

– Vi ønsker å gjøre dette simpelthen for å få et beslutningsgrunnlag til å svare på Statsadvokatens forespørsel om hvorvidt saken skal gjenopptas eller ikke, opplyser politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt til VG.

Walla presiserer at et slikt avhør ikke er det samme som at saken er, eller blir, gjenopptatt. Det er en avgjørelse som eventuelt vil bli tatt av nettopp statsadvokaten.

Politiets ønske om et avhør med varsleren kommer etter at statsadvokaten i Nordland sendte et brev til politimesteren i Nordland og Generaladvokaten der han skrev at han vurderer å gjenoppta politietterforskningen av ulykken som krevde fem menneskeliv da et Hercules-fly fra det norske luftforsvaret krasjet inn i Kebnekaise, Sveriges høyeste fjell, i mars 2012.

SØKTE: Et bilde fra leteaksjonen etter det savnede Hercules-flyet i Nikkaluokta i Sverige i mars 2012. Foto: Mattis Sandblad / VG

Førstestatsadvokat Geir Fornebo ønsket politimesteren og Generaladvokatens vurderinger av om saken bør gjenopptas.

Politiet gjorde ingen egne avhør

Statsadvokaten sendte brevet på bakgrunn av en lengre artikkel i VG der en varsler, som selv var pilot på skvadronen flyet tilhørte, fortalte at han mener en medvirkende årsak til ulykken ikke har kommet ordentlig frem tidligere. Varsleren hevder en ukultur førte til at man på skvadronen ikke fulgte reglene for planlegging av flyturer.

Det er denne varsleren politiet nå ønsker å avhøre.

Statsadvokaten trakk også frem spørsmål VG sendte ham om politiets etterforskning som bakgrunn for vurderingen av gjenopptagelse. I sin etterforskning etter ulykken gjorde ikke politiet noen egne avhør i saken. Derimot satte de ut den jobben til Militærpolitiet, som selv er en del av Forsvaret.

Militærpolitiet gjorde kun to avhør. Disse, sammen med annen dokumentasjon, som den svenske havarikommisjonens rapport, dannet grunnlaget da politiet i 2015, et drøyt år etter at etterforskningen ble åpnet, anbefalte statsadvokaten å henlegge saken, og dermed ikke stille Luftforsvaret strafferettslig ansvarlig.

Statsadvokaten fulgte anbefalingen.

Varsleren: – Veldig bra

Det uten at for eksempel varsleren, som fløy samme rute som ulykkesflyet samme dag, var avhørt. Noe han selv har reagert kraftig på all den tid han mener å ha viktige opplysninger både om planlegging av flygninger på skvadronen generelt og turen som endte med i Kebnekaise spesielt.

ULYKKESSTED: Bilde fra havariområdet på Kebnekaise 18. mars 2012. Foto: Roger Vikstrøm / EXPRESSEN

Et av de to hovedtemaene til politiet i forbindelse med etterforskningen var nettopp om rutinene for planlegging av flygninger var gode nok.

«Det sentrale spørsmål for påtalemyndigheten blir i realiteten om foreliggende informasjon og spørsmålsstillinger gir grunnlag for en ny samlet gjennomgang av saksforholdet, eventuelt med nye undersøkelser i det strafferettslige sporet,» heter det i brevet statsadvokaten sendte i forrige uke.

Varsleren selv er godt fornøyd med den siste utviklingen.

– Jeg synes det er veldig bra. Jeg håper avhøret vil bidra til at det svaret de skal gi statsadvokaten fører til at saken blir gjenopptatt, sier han til VG.

Foreløpig er ikke et tidspunkt for avhøret bestemt, annet enn at man håper å få det til å skje relativt raskt. Varsleren sier han er spent på avhøret.

– Men samtidig er jeg jo sikker i min sak på hva som er sannheten og hva som skjedde, og hvilke rutiner vi hadde. Om det er nok til at de gjenåpner saken får tiden vise.

Foreldre håper på ny etterforskning

Også foreldrene til fartøysjefen på ulykkesflyet har uttrykt et sterkt ønske om at politietterforskningen blir gjenopptatt. Til VG fortalte de i forrige uke at de var sjokkerte over å se hvordan politiet etterforsket ulykken i 2014 og 2015.

– Jeg sa til Karin med en gang at den etterforskningen ikke holdt mål. At politiet lot Militærpolitiet gjøre avhørene av en ulykke i Luftforsvaret blir som å sette bukken til å passe på havresekken. Jeg skjønte ikke at det kunne være mulig, fortalte Helge Mathisen (77), da VG besøkte ham og hans kone Karin Garberg Mathisen (76).

De har fått støtte av en av Norges mest erfarne etterforskningsledere, Arnfinn Sandstad. Han sa i forrige uke til VG at han var forbauset over at politiet ikke gjorde noen egne avhør i saken og at varsleren ikke var avhørt.

– Det virket som at politiet tok lett på etterforskningen, mener Sandstad.

