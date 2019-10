UNNGIKK Frp: Bahareh Letnes (29) droppet stemmen til Frp i år. Her hjemme i Mandal, hvor hun bor med tidligere Frp-nestleder Per Sandberg (59). Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Bahareh Letnes: – Jeg er en av tusenvis som valgte bort Frp

Per Sandbergs samboer Bahareh Letnes tar et oppgjør med Frp-politikere hun mener skyver bort velgere gjennom «sniknasjonalisering» av partiet. FpU-leder i Oslo ønsker debatten velkommen.

– Jeg har stemt på Frp fordi jeg trodde på deres ideologi, frihet for enkeltmennesket, og troen på det unike mennesket. Men jeg er nok sikkert én av tusenvis som valgte bort Frp på grunn av Carl I. Hagen, Christian Tybring-Gjedde, Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug, som er talspersoner for fordommer, intoleranse, nasjonalisme, misnøye og skremselspropaganda, skriver Letnes i en e-post til VG.

Letnes kom til Norge fra Iran som ungdom og asylsøker. Helt siden hun fikk stemmerett for 11 år siden, har stemmen hennes stort sett gått til Fremskrittspartiet, forteller hun.

Det var denne artikkelen om det svakeste valgresultatet på 40 år i Oslo Frp, som fikk henne til å sette seg ved PC-tastaturet og skrive innlegget til VG.

– Slik går det når man prøver å «sniknasjonalisere» et liberalistisk parti, skriver hun.

LANDSMØTEGJEST: Letnes deltok på forrige Frp-landsmøte på Gardermoen i mai. Der ble Per Sandberg hyllet og takket av på landsmøtefesten etter mange år som nestleder, statsråd og sentralstyremedlem for partiet. Foto: Frode Hansen, VG

VG har forelagt leserinnlegget for Carl I. Hagen, Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen.

Ingen av dem vil kommentere det, men skriver i en e-post:

– Frp kommer ikke til å prioritere tid til dette innlegget, ellers ønsker vi Bahareh alt godt.

REALITY-KJENDISER: Per Sandberg og Bahareh Letnes har i det siste gjort seg mest bemerket som deltagere i TV-programmene Skal vi danse på TV2 og Charterfeber på TVNorge. Men det forhindrer dem ikke fra å komme med politiske ytringer. Foto: Joakim Kleven/TV 2

Regjeringskrangel

Bakteppet er debatten om Frps retorikk, som resulterte i en offentlig krangel mellom ledelsen i Frp og regjeringspartner Venstre.

Letnes sier hun tar avstand fra begge begrepene som har preget det harde ordskiftet de siste ukene.

– Jeg tar avstand fra både bruken av begrepet snikislamisering og brun propaganda.

Letnes mener de fire sentrale Frp-erne har liten appell hos spesielt unge og kvinner.

– De skremmer bort unge velgere. Ikke rart de mister støtte. Alle disse er sterke personer, med sterke posisjoner i Frp, med mye plass i den offentlige debatten. Alt de sier og gjør påvirker oppslutningen til Frp, som går nedover. De «sniknasjonaliserer» et parti som har liberalismen som ideologi. De trekker til seg en liten skare velgere, men skyver bort de store velgermassene, mener hun.

– Siden du er motstander av ord som snikislamisering og brun propaganda – hvorfor bruker du begrepene sniknasjonalisering og nasjonalister om Frp-erne?

– Helt ærlig, sniknasjonalisering er vel uskyldig i forhold til de andre begrepene. Poenget er jo nettopp at de har sterke posisjoner i et liberalistisk parti, men fremmer nasjonalisme, svarer Letnes.

Taper i Oslo

Etter valgnederlaget tok Christian Tybring-Gjedde overfor TV 2 til orde for å bytte partifarge, fjerne ordet «liberalistisk» fra programmet, og gjøre partiet nasjonalkonservativt. Etter massiv motstand, blant annet fra nestleder Sylvi Listhaug, sa han at partiet var enige om å legge ballen død.

OSLO-GJENGEN: Tilbakeblikk på fylkesårsmøtet i Oslo Frp i 2014. Partileder Siv Jensen, som selv er fra Oslo, mottar applaus fra Carl I. Hagen, Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde, påtroppende gruppeleder i bystyret, Camilla Wilhelmsen og tidligere ordfører Peter N. Myhre. Siden den gang har Listhaug blitt stortingsrepresentant for Møre og Romsdal. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Letnes mener både Fremskrittspartiet, og spesielt Oslo Frp, gradvis distanserer seg fra sin ideologi.

– De nasjonalkonservative kreftene har ikke fulgt med på den urbaniseringen som har skjedd. Innbyggerne i Oslo, særlig de unge, er fri for fordommer og har helt andre ønsker og behov enn det disse politikerne signaliserer. Ikke rart at Frp taper på alle fronter i Oslo, og dette har også en smitteeffekt på resten av landet, mener hun.

Regner med spekulasjoner

I innlegget skriver Letnes at hun regner med at spekulasjoner rundt innlegget vil komme, siden hun er samboer og kjæreste med Per Sandberg.

Hun understreker at hun stort sett har stemt på Frp på grunn av Frps ideologi og prinsipper – der alle mennesker skal behandles likt uansett etnisitet, religiøs og kulturell opprinnelse.

– Frp fortalte meg og tusenvis av velgere at vi skulle ha noen felles verdier, disse skulle være «hellige»: Ytringsfrihet, valgfrihet, kulturell og religiøs frihet slik det står i Frps prinsipper og ideologi. For meg, som flyktet fra total mangel på nettopp disse verdiene, var det helt naturlig å stemme og gi støtte til disse frihetsverdiene, demokratiet, skriver Letnes i sitt innlegg.

Håndhilsing

Bahareh Letnes tror det hun kaller «Frps nasjonalistiske fraksjon» helst skulle ønsket at hun holdt kjeft.

– Men nå kunne jeg rett og slett ikke la være. Jeg følger den politiske debatten av ulike årsaker, og legger ikke skjul på at ordet «snikislamisering» er motivasjonsfaktor for «sniknasjonalisering». Når enkelte fremtredende politikere, i et liberalistisk politisk parti, seriøst mener at mangel på «håndhilsing» er å snikinnføre islam til Norge, har virkelig skremselspropagandaen nådd et lavmål av retorikk. Håndhilsing er ikke engang norsk, det er importert. Jeg er muslim, jeg er persisk, jeg håndhilser, jeg drikker alkohol, jeg elsker frihetsverdiene, jeg har blitt en sterk og selvstendig kvinne, takket være Norge. Jeg velger selv og formidler dette på inn- og utpust i Norge og i Iran. Dette er min kamp, de fleste muslimers kamp. Hvorfor ser ikke Tybring-Gjedde, Hagen, Amundsen og Listhaug dette, spør Letnes.

LEDER OSLO Frp: Tone Ims Larssen er leder i Oslo Frp. Hun opplevde det svakeste valgresultatet i hovedstaden på 40 år. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Leder Tone Ims Larssen i Oslo Frp, mener Bahareh Letnes sitt angrep på Frp-veteranene smaker av påvirkning fra hennes samboer Per Sandberg.

– Flere av dem som blir angrepet, har også blitt kritisert av Per Sandberg. Det er litt påfallende at Letnes, som ikke har- eller har hatt noen funksjon i Frp, går løs på fire personer som har vært selve kjernen i Frp, sier Ims Larssen til VG.

– Hun påpeker at spesielt Oslo Frp sliter med liten appell blant damer og unge velgere?

– Det må vi gå i oss selv for å finne ut av. Det skal lages en rapport om valgkampen vår. Men det er ikke riktig at Carl I. Hagen hadde en fremskutt rolle der. Han holdt seg i bakgrunnen, sier Frp-lederen i Oslo.

Hun kaller Bahareh Letnes sine ytringer for «et spill fra Bahareh og Per Sandberg».

– Jeg kan ikke ta dette på alvor. Nå har de snart vært deltagere i alle reality-programmer som finnes. Og da løper mediene etter, legger Larssen til.

FRPS FREMTID: Herman Fåne er leder i Oslo FpU. Foto: Fremskrittspartiets Ungdom

FpU-leder: Viktig debatt

Leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i Oslo, Herman Fåne (22), mener derimot at Bahareh Letnes reiser en viktig debatt i Frp.

– Jeg tror ikke den nasjonal-konservatismen som Letnes peker på, er noen velgermagnet for hverken unge eller damer. Vi må i Frp i langt større grad markere oss som et liberalistisk parti med moderne og gode løsninger for enkeltmennesket, sier Fåne til VG.

Han mener det har blitt et parti som utad har vært for mye preget av nei til islam og nei til sykkelveier.

– Hva synes du om at Letnes går til angrep på fire partifeller av deg?

– Hverken hun eller jeg kan definere et annet menneskes ideologi. Samtidig er det ingen tvil om at det er fløydannelser i Frp. Jeg tilhører nok ikke samme fløy som noen av de fire som er nevnt i Letnes’ innlegg, svarer Fåne.

Han tror en større oppmerksomhet om frihet for enkeltindividet og om saker som skolepolitikk ville ha dratt unge og kvinner til partiet.

– Frp er jo ikke et nasjonalistisk parti, men et liberalistisk parti, definerer Fåne.

Sandberg: Bidrar med grammatikk

– Bahareh står hundre prosent for sine meninger, noe hun har dokumentert i ulike medieopptredener. Vi diskuterer mye politikk, og har enighetspunkter og uenigheter, skriver Letnes’ samboer Per Sandberg i en sms til VG.

Om sitt bidrag til det aktuelle innlegget, skriver han:

– Jeg bidrar så godt jeg kan med grammatikk.

