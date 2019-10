UBRUKT: Beboerne på Rate kunne juble over nye fasiliteter på bussholdeplassen sin. Problemet var bare at bussen ikke lenger stoppet der. Foto: Birgit Wenche Lindkvist

Nedlagt bussholdeplass fikk oppgradering

Dette busskuret i Trondheim fikk lys, skilt og søppelbøtte – kort tid etter at det ble nedlagt. – Det ble jo så pent! Vi skulle hatt varme, også, sier nabo.

– Det har vært litt fleip om det her. Vi naboene har snakket om at vi burde henge opp gardiner og sette frem blomster i busskuret, flirer Birgit Wenche Lindkvist.

Hun bor på Rate i Trondheim, i et område som frem til 3. august hadde sin egen holdeplass, inkludert et to år gammelt busskur. I forbindelse med nytt rutetilbud ble holdeplassen avviklet.

LER GODT: Rate-beboer Birgit Wenche Lindkvist har vurdert å pynte busskuret med blomster. Foto: Privat

En uke eller to etter den triste nedleggelsen, var Birgit ute og gikk tur. Hun observerte en gravemaskin som grov opp asfalten rundt det kasserte busstoppet (som var utsmykket med et skilt om at holdeplassen var nedlagt).

Arbeidslaget la ned strømledninger og ny asfalt ble lagt oppå. Men hvorfor?

– De la inn lys! Det ble så fint. Vi fikk et nytt skilt, også, hvor det sto «Rate» med lysende bokstaver.

Nydelig søppelkasse

En annen mangel ved busskuret ble også rettet opp etter nedleggelsen. Birgit ler godt:

– Vi fikk en aldeles nydelig søppelkasse. Det ble jo så pent! Vi skulle hatt varme også, sa jeg da jeg møtte noen arbeidskarer som nå nylig jobbet ved holdeplassen, sannsynligvis for å koble ut lyset.

Lysene er altså slått av, og siste nytt i busskur-mysteriet er at søppelbøtten nylig ble fjernet, kan Birgit fortelle.

Nå må hun og de andre i området gå et lite stykke for å ta bussen fra den nye holdeplassen.

– Vi har sendt inn klager, og håper at de snur og gir oss stoppet tilbake. Det bor mange pensjonister her, og folk gruer seg til vinteren og glatthålke. Bakken er bratt, men vi kan selvfølgelig hvile oss i skuret, påpeker Birgit.

– Har dere busskur på den nye holdeplassen, da?

– Nei, der må vi stå utendørs! Den har bare et skilt, sier Birgit og ler godt.

Kommunen: Ingen oppussing

Etter litt frem og tilbake på telefonen med Trondheim kommune, får VG kontakt med noen som kan gi svar på busskur-mysteriet på Rate.

– Et nedlagt busstopp blir pusset opp – hvordan kan det skje, og hvem har ansvaret?

Sissel Herstad, avdelingsleder for vei ved Kommunalteknikk-enheten i Trondheim kommune, ber om å få tid til å undersøke saken.

Ett døgn senere skriver hun følgende i en mail til VG:

– Det er ikke en oppussing av et nedlagt leskur, men manglende beskjed om at denne monteringen kunne utgå.

I leveranseavtalen Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen har med selskapet som leverer og drifter busskurene, er nemlig både søppelbøtter og strøm inkludert.

Får kanskje nytt skur!

I løpet av de siste to årene er det byttet ut cirka 320 busskur i Trondheim, opplyser Herstad. Selskapet som drifter ordningen, har dessuten levert cirka 130 skur til det nye systemet Metrobuss.

– Så i en travel tid fram mot 3. august, da nytt rutetilbud skulle være operativt, har nok kommunikasjon rundt nedleggelse av den omtalte holdeplassen vært mangelfull.

Ifølge beboer Birgit fikk et borettslag én uke før nedleggelsen fikk en søknad om tillatelse til å grave for strømfremføring til holdeplassen.

Herstad forklarer at det ikke er kommunen som har søkt om dette.

– Det er det i så fall leverandøren som har gjort. De har nok fulgt sin plan for dette siden beskjed om nedleggelse ikke har nådd fram.

– Vil dere nå flytte dette flotte busskuret til den nye holdeplassen – som ikke har busskur?

– Behov for leskur på ny holdeplass er spilt inn, og vil bli vurdert sammen med andre behov og eventuelt prioritert, svarer Herstad.

Hendelsen med busskuret på Rate (som altså ikke er pusset opp) har ifølge Herstad ikke kostet kommunen penger. Hun sier også at hun ikke kjenner til at dette har skjedd med flere nedlagte holdeplasser.

