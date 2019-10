I RETTEN: Mazyar Keshvari møter i Nedre Romerike tingrett fredag ettermiddag. Foto: Kristiansen, Tore

Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp – tilstår grovt bedrageri i retten

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten mener Mazyar Keshvari må straffes med halvannet års fengsel for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget.

I en pressemelding klokken 12.00 opplyser Keshvari at han melder seg ut av Fremskrittspartiet.

– Det er med tungt hjerte jeg har meldt meg ut av Frp, sier han.

– Jeg har hele veien vært opptatt av å erkjenne det gale jeg har gjort, rydde opp og ta konsekvensene. Det er derfor jeg melder meg ut av Frp slik at det jeg har gjort ikke kan på noen som helst måte hefte ved partiet jeg har bruk hele mitt voksne liv på, skriver han i pressemeldingen.

Keshvari ankom like før klokken 12 fredag ettermiddag tingretten der han møter siktet for grovt bedrageri.

Keshvari gir i retten en uforbeholden tilståelse.

– Jeg ønsker å starte med å gi en uforbeholden unnskylding for mine handlinger. Jeg vil be mine venner, kolleger, familie og Stortinget som institusjon om unnskyldning. Jeg har begått feil og har handlet galt. Det smerter meg stor, sier han.

Han forklarer at han har levert reiseregninger for reiser han ikke har vært på. På spørsmål fra dommeren sier han at han ikke husker første gang han leverte en falsk reiseregning.

– Dette er en av de mørkeste, tyngste og mest skambelagte dagene i mitt liv, men det er også en lettelse, sier Keshvari.

– Jeg er opptatt av å erkjenne, tilbakebetale, ta min straff og rydde opp, fortsetter han.

På spørsmål fra dommeren om hva han er sysselsatt med svarer Keshvari:

– Jeg er stortingsrepresentant ut perioden, enten jeg vil eller ikke.

I pressemeldingen opplyser at han er innlagt og har fått permisjon for å kunne møte i retten.

Tilståelsessak

Politikeren har sagt seg villig til å la straffesaken bli behandlet som en såkalt tilståelsessak. Det betyr at rettsbehandlingen er forenklet på betingelse av at den siktede avgir en uforbeholden tilståelse. Det er satt av tre timer til saken i rettssal 301 i Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm.

Påtalemyndigheten har på forhånd varslet at de kommer til å legge ned påstand om ett år og seks måneders fengsel for Keshvari.

– Det er helt meningsløst, mener Keshvaris forsvarer John Christian Elden.

– Lite rettspraksis

Politiadvokat Susie Bergstrand påpeker i retten at det finnes få lignende saker.

– Det er svært lite rettspraksis når det gjelder Stortingsrepresentanter eller folkevalgte som begår denne typen handlinger, sier Bergstrand.

Elden mener det ikke er av betydning at Keshvari er Stortingsrepresentant.

– Likhetsprinsippet i domstolene slår til. Han skal behandles likt som alle andre, sier Elden i retten.

Politikeren har erkjent at han har levert fiktive reiseregninger til Stortinget for 450.000 kroner.

Stortingsrepresentanten har beklaget og pengene er betalt tilbake.

Som følge av at han har gjort opp for seg har politiet frafalt erstatningskravet mot Keshvari.

For ett år siden avslørte Aftenposten at stortingsrepresentanten hadde fått utbetalt penger for reiser han ikke har gjennomført. Saken førte til at Stortingets administrasjon anmeldte Frp-politikeren. Keshvari har vært sykemeldt siden oktober i fjor.

– Angrer dypt

Keshvari skriver i pressemeldingen at han angrer på sine handlinger og at han ønsker å gjøre opp for seg.

– Dessverre kan jeg ikke gjøre det gale jeg har gjort ugjort, uansett hvor inderlig jeg skulle ønske det. Det jeg derimot kan gjøre er det jeg har gjort fra første stund i denne saken, nemlig å erkjenne de feil jeg har begått, bidra til å oppklare omfanget og tilbakebetale det jeg urettmessig har fått utbetalt. Og ikke minst ta fullt ut konsekvensene ved både å trekke meg fra samtlige verv og melde meg ut av partiet.

Han gjentar sin uforbeholdne unnskyldning.

– Dette er noe jeg er veldig lei meg for, angrer dypt på og beklager på det sterkeste.

Fakta om tilståelsesdom: Dersom en siktet i en straffesak gir en uforbeholden tilståelse som stemmer overens med politiets etterforskning, kan tingretten la være å gjennomføre en full hovedforhandling og i stedet avsi en såkalt tilståelsesdom.

Dette gjelder bare straffesaker som har en strafferamme på under ti års fengsel.

Påtalemyndigheten må begjære slik saksbehandling fra domstolen, og den siktede må gi sitt samtykke til slik forenklet behandling.

Ved en slik forenklet prosess blir det ikke skrevet en tiltale. Den siktede vil bare ha rett til forsvarer i saker hvor påtalemyndigheten krever mer enn seks måneders fengsel.

Under rettsmøtet er det normalt bare dommeren og den siktede til stede, i tillegg til et rettsvitne.

Det er vanlig å få strafferabatt ved tilståelsesdom.

En tilståelsesdom kan ankes til lagmannsretten dersom den siktede er misfornøyd med straffeutmålingen eller mener det er begått saksbehandlingsfeil. Kilder: NTB, Norges Lover, Store Norske Leksikon, Domstol.no

I februar tidligere i år ble han pågrepet for våpentrusler. VG fikk da opplyst at fornærmede i saken opplevde det som at Keshvari bedrev en form for «russisk rulett» med et håndvåpen. Det skal ha vært alkohol og rus inne i bildet.

Politiet rykket ut etter melding fra fornærmede og det ble tatt beslag i våpen hjemme hos politikeren. Keshvari erkjenner ikke straffskyld i denne saken.

Fakta om Mazyar Keshvari: Født i Teheran i Iran 5. mars 1981. Kom til Norge som flyktning i 1986.

Formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i Oslo fra 2004 til 2006. Sentralstyremedlem i FpU fra 2008 til 2010.

Medlem av Oslo bystyre for Fremskrittspartiet fra 2007.

Leder i Oslo Frp fra 2017.

Vararepresentant til Stortinget for Oslo fra 2005. Møtte for første gang som vara for partileder Siv Jensen i 2011. Fast møtende vara for Jensen i forrige og inneværende stortingsperiode.

17. oktober 2018 avslørte Aftenposten at Keshvari har levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted.

Keshvari har erkjent forholdene, beklaget og tilbakebetalt 450.000 kroner.

Saken kommer opp for Nedre Romerike tingrett fredag 18. oktober som en tilståelsessak.

Påtalemyndigheten kommer til å be om ett år og seks måneders ubetinget fengsel for Keshvari.

