Reagerer kraftig på Facebook-post om tiåring: – Beklager at vi har sånne politikere

Per-Willy Amundsens (Frp) Facebook-post om et brev som et ti år gammelt barn har sendt til Stortinget, skaper storm.

«La oss verne våre barn fra denne komplette galskap som er i ferd med å nullstille 300 år med opplysningstid. La oss verne våre barn fra det totale intellektuelle forfall».

Det skriver Frp-politiker Per-Willy Amundsen et Facebook-innlegg denne uken. I innlegget henviser han til et brev som en tiåring har skrevet til Stortinget:

«Kjære Stortinget. Vet dere om de store klimaproblemene til verden? Dere må gjøre noe! Jeg er redd for min og alle barn sin fremtid», begynner innlegget.

Brevet er sendt på e-post til mange stortingsrepresentanter. VG har fått tilgang til e-posten.

I innlegget skriver Amundsen at han synes det er synd at barn blir «brukt» i et politisk spill i det han kaller «en nyreligiøs aktivitet som går under fellesbetegnelsen: menneskeskapte klimaendringer».

VG har vært i kontakt med foreldrene til tiåringen som har skrevet brevet. De ønsker ikke å kommentere saken.

MDG: Latterliggjør et barn

Une Bastholm, talsperson i Miljøpartiet de Grønne, er ikke imponert over Amundsens innlegg.

– Han har makt til gjøre en forskjell. Da bør han bruke den til noe annet enn å indirekte latterliggjøre et barn som er bekymret for tilstanden i verden. Dette er alt annet enn å ta barnets helt reelle bekymringer på alvor. Dette er pinlig av en tidligere justisminister.

Hun mener Amundsen bør begynne å lytte og ta barnas bekymringer på alvor om han er oppriktig bekymret for dem. Hun påpeker at dette er en bekymring veldig mange barn og unge hele verden kjenner på.

– I Norge har over 40 000 unge demonstrert for å få politikerne til å våkne. Foreldre stemmer på vegne av barna. Voksne melder seg inn i partiet vårt i rekordfart.

– Jeg må beklage ovenfor barnet at vi har politikere på Stortinget som, i stedet for å lytte, velger å reagere slik Per-Willy Amundsen gjør her.

Ønsker debatt

Ifølge Amundsen var hensikten med Facebook-innlegget å skape en debatt rundt den svenske aktivisten Greta Thunberg og andre unge som føler seg skremt av klimaendringene.

– Barna våre skal ikke vokse opp i frykt for at verden skal går under. Jeg tar selvsagt avstand fra all hets av unge klimaaktivister, men vi må ta ansvar som voksne og kommunisere en nyansert virkelighet til barna våre, sier Amundsen.

Han mener at det er en stor forskjell på å diskutere klimapolitikk og det å bruke barn til politisk fordel.

– Jeg angrer ikke på innlegget. Jeg postet dette fordi jeg synes det er en viktig debatt å ta. Å skjerme våre barn er en viktig oppgave vi voksne har. Det håper jeg også Bastholm tenker over, sier Amundsen.

Beskyldt for forfalskning

Facebook-posten fikk raskt massive reaksjoner også på Facebook. Mange trodde nemlig at Amundsen hadde fabrikkert brevet, og i kommentarfeltet til Amundsen blir det trukket paralleller til det fabrikkerte «Mustafa-brevet» fra valgkampen i 1987.

VG avslørte senere at et brev Carl I. Hagen hadde lest fra, hvor det sto at Norge en dag skulle være muslimsk og at korset i det norske flagget skulle fjernes, var falskt.

Dette er noen av postene fra kommentarfeltet:

«Håper for øvrig det ikke er et nytt Mustafa brev du har laget...eller brev...hele blokken er jo der...?»

«Kjære PW, har du fått hjelp fra noen utenfor partiet til stavekontroll eller klarte du å skrive dette helt selv?»

«Bare et tips: Hvis du skal fake et brev, ikke ta bilde av hele skriveblokken»

– Skremmende lite tillit

Amundsen forstår ikke beskyldningene om plagiat.

– Jeg hadde aldri trodd at folk ville gå så langt som å beskylde en stortingsrepresentant for og gjøre noe så alvorlig som å forfalske et brev for å bedrive politisk spill. Det er jo helt absurd. Det er skremmende hvor lite tillit det er der ute, sier Amundsen.

Beskjeden fra tiåringen er skrevet på en blokk og tatt bilde av. Nettopp derfor kan det ha skapt en tvil hos folk, mener Amundsen.

– Det folk kanskje ikke har tenkt på er at dette ikke er et brev som er sendt i posten, men avbildet og sendt digitalt til en rekke stortingsrepresentanter.

– Når det er sagt kan man jo aldri vite om det er tiåringen selv, eller noen andre som har skrevet beskjeden på vegne av vedkommende, sier Amundsen.

