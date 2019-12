Åtte dager i den samme isen - 13 minusgrader gir håp for «Lance»

ARKTIS (VG) Det er fortsatt for lite vind utenfor «Lance» til at skipet kan løsne, men temperaturen har økt betydelig. Noe som gir håp. Se VGs videoer fra ekspedisjonen.



– Nå skal vi kjøre litt båt før vi begynner å jobbe på isen. Det er bare minus 13. Det er rene vårstemningen ute. Vi hører småfuglene, sier kaptein Stig Roaldsand på «Lance» spøkefullt.

Mike Horn og Børge Ousland kom om bord i skipet den 8. desember, men skipet har knapt gjort noe annet enn å sitte fast siden da.

Når det blir varmere, blir isen svakere. Kapteinen prøver å bakke ut av isens jerngrep. Dette har de prøvd noen ganger hver dag, helt siden «Lance» ble sittende fast i isen for åtte dager siden.

Isbjørner har vært en trussel - slik opplevde Ousland og Horn det:

Nytt forsøk i kveld

Ute på isen er planen å bruke de nye manuelle issagene til å sage en råk (en sprekk eller liten elv) i den tykke isen. Det er hardt arbeid med saging, spett og rå muskelkraft. Håpet er at en råk parallelt med skipet vil gi isen som ligger presset inntil skutesiden rom til å flytte seg utover. Og at skipet dermed kommer løs.

– Jeg fatter ikke hvor fast båten kan greie å suge seg altså, sier kaptein Roaldsand mens han bakker.

– Jeg klarer ikke å vri det en millimeter, sukker han etterpå.

Det gikk ikke. Neste forsøk på å komme løs blir i kveld.

Skipet drifter fortsatt sørvestover og er nå nede på 81 grader og 22 minutter nord.

Fredag foregikk det en medisinsk evakuering fra «Lance» . Helikopteret hentet tre personer, og det er nå 18 menn og én kvinne igjen om bord, sa kaptein Roaldsand til VG.

VG er om bord på «Lance» – følg reisen i vårt direktestudio!

Et av de store spenningsmomentene for de om bord er når de kommer så langt sør at de får kontakt med satellittene som går i bane rundt ekvator.

– Da vil det bli wifi om bord – og ikke minst TV-signaler med nyheter og eventuelle juleprogrammer. Det er tre lamper på anlegget som må lyse grønt for at vi skal ha nett. Det stirres stadig på disse lampene. Uten at de har byttet farge fra oransje, så langt, sier VGs reporter Oda Leeran Skjetne.

FAST: «Lance» har stått fast i samme is i åtte dager nå. Foto: Jørgen Braastad, VG

Fikk besøk

Torsdag fikk «Lance» besøk av tre isbjørner. Polfarer Børge Ousland har i høst forsert 1500 kilometer av isen her oppe, over 87 dager. Men de så ikke isbjørn en eneste gang, før de var om bord på skipet.

– Vi hadde isbjørnvarsel rundt teltet. I starten brukte vi også snublebluss rundt teltet, men etter hvert så vi ikke noe spor etter isbjørn. Tydeligvis er ikke isbjørnen på Nordpolen på vinteren, de trekker ned mot iskanten. Det er fornuftig å være der, i stedet for i bekmørket oppe på Nordpolen, sier Ousland.

Ouslands første intervju etter polar-prestasjonen:

På spørsmål om han er redd for isbjørn, svarer han kjapt:

– Jeg tror jeg er mye farligere for isbjørn enn isbjørn er for meg, og viser til at han har en 44. Magnum revolver i dragbeltet.

– Men du kan jo bli overrasket og hoppet på, og slått i bakken av en bjørn, selvfølgelig. Du klarer ikke å følge med hundre prosent rundt deg hele tiden, det er helt umulig. Når det også er kaldt og blåst blir det til at du går i din egen verden, sier han.

– Og på denne turen har det vært mørkt i tillegg?

– Ja, det er det. Men hvis du hele tiden bekymrer deg for hva som kan skje så blir du helt utbrent. Du må bare glemme det, og håndtere situasjon og du må ha tenkt igjennom: hva gjør jeg hvis det kommer en isbjørn og slår meg i bakken? Vi er to, så vi har mulighet til å hjelpe hverandre. Da er dealen at vi går på bjørnen uansett, sier han.

Publisert: 21.12.19 kl. 17:31

