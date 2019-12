MANNEN-MERCH: Øredobber med stein fra Veslemannen. Foto: Privat

Lager øredobber av Veslemannen

Varaordfører Magnhild Vik i Rauma kommune har begynt å lage Veslemannen-produkter som hun selger på Facebook. – Responsen har vært overveldende, sier hun.

Mandag 6. september ble en merkedag for befolkningen i Rauma kommune.

Det ustabile fjellpartiet Veslemannen slapp endelig taket etter å ha truet med å falle i fem år.

Et stort ras på minst 50.000 kubikkmeter betød at de elleve som bor under fjellpartiet endelig kunne flytte hjem igjen - for siste gang.

Nå som farenivået er grønt og fjellet har roet seg, har varaordfører Magnhild Vik (Sp) sett sitt snitt til å hente noen av steinene fra raset og tatt dem med til gården sin.

Der gjør hun dem om til øredobber som hun selger via Facebook.

– Poenget med dem er jo historien, det er den som er så kul. Dette fjellet har vært en nasjonal sak nå i over fem år, og så datt det endelig ned. Det er en kul mediebegivenhet som har satt Rauma på kartet, sier hun til VG.

STEIN I ØRET: Slik ser Veslemannen-øredobbene ut når de er i bruk. Foto: Privat

– Overveldende respons

Vik, som i tillegg til å være varaordfører også er melkebonde og tidligere Farmen-vinner, forteller at ideen kom i forbindelse med at datteren skulle skaffe penger for å finansiere russetiden.

– Hun ville selge noe utenom de vanlige tradisjonelle tingene man selger, som julekake, karameller eller dopapir. Hun ville finne på noe originalt. Da fikk jeg idéen - hvorfor ikke for eksempel lage øredobber av mannen?

Ifølge Vik tente ikke datteren helt på ideen, men det gjorde mediemannen i kommunen. Produksjonsutstyret og litt hjelp til å utforme design kostet ikke mer enn 3.000 kroner.

HENTER STEIN: Varaordfører Magnhild Vik (Sp) i Rauma kommune. Foto: Kjartan Runde

– Det var ganske lav risiko, så jeg tenkte: Hvorfor ikke? sier Vik.

– Hvordan har responsen vært?

– Folk syns dette var en så god idé. Det kommer noen i kveld som skal ha et par, og det har også vært lagt ut i butikken til mannen min, så jeg er helt overveldet av responsen. Geologer har spesielt sansen for dette, og jeg har også fått melding fra folk på Svalbard, sier Vik.

Hittil har hun laget hundre øredobber, og hun anslår at hun har solgt cirka 20. Hun håper også på å lokke til seg turister, og sammenligner det med at man kan kjøpe med seg en bit av Berlinmuren i Berlin.

– Det selges så mye rare turistgreier, så hvorfor ikke en bit av Veslemannen og det norske grunnfjellet istedenfor et plastikk-troll, sier hun.

Fortsatt ikke trygt

Mens de 11 som er bosatt under Veslemannen i fem år byttet på å bo hjemme og på evakueringssenter, svarte seksjonssjef Lars Harald Blikra ved NVE trofast på spørsmål fra pressen om når fjellpartiet skulle rase.

VESLEMANNEN-EKSPERT: Seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE har fulgt med på det ustabile fjellet i årevis. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

Til NRK, som først omtalte saken, sier han at han ikke vil oppfordre folk til å gå i rasområdet og legger til at det er mulig å finne stein lenger nede i dalen som er mye tryggere.

Forretningsidéen til Vik beskriver han som morsom.

– Der er hvert fall nok av stein å ta av, sier han

Publisert: 22.12.19 kl. 14:27

