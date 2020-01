V-FORMASJON: Olav Bjørshol holder opp fingrene i V-formasjon som en hilsen til sønnen. Foto: HELGE MIKALSEN

Farens siste hilsen til Ari

Ari Behns far Olav Bjørnshol viste «Star Trek»-tegn da sønnen ble kjørt vekk.

Nå nettopp

Utenfor Oslo domkirke, da båren ble kjørt av gårde, reiste Olav Bjørshol høyre arm i en siste hilsen til sønnen. Han spredde fingrene på høyrehånden, slik at de dannet en V med to fingre på hver side.

Tegnet er opprinnelig fra science fiction-TV-serien «Star Trek», og er kjent som en Vulcan-hilsen. I TV-serien bruker vesener fra planeten Vulcan hilsenen når de møtes, gjerne sammen med odene «Lev lenge og fremgangsrikt».

Behns manager Geir Håkonsund sier til VG at Bjørnshol mente gesten som en avskjed til sønnen.

– Det var en siste hilsen, sier Håkonsund.

Ifølge Behns manager skal ikke faren ha lagt noen annen mening i håndbevegelsen. Han legger til at andre valgte å sende en hilsen ved bruk av kroppsbevegelser.

– Prinsesse Astrid neiet i det bilen kjørte vekk, sier han.

– Brutalt rollebytte

Bjørshol talte i begravelsen sammen med Ari Behns mor Marianne Behn.

– Kjære Ari, min førstefødte sønn. Øyeblikket da jeg holdt deg i mine armer for første gang var ubeskrivelig. Jeg var stolt og glad. Jeg var blitt pappa, 20 år gammel. Du var inderlig ønsker fra før unnfangelsen. Aldri hadde jeg drømt om et slikt brutalt rollebytte som akkurat her og nå, sa faren i kirken.

Begravelsen ble holdt i Oslo Domkirke fredag. Flere kjente personligheter var til stede, men domkirken var også åpen for at allmennheten skulle få være vitne til bisettelsen.

I en drøy time fikk de tilstedeværende høre sterke minnetaler, blant annet fra eldstedatteren Maud.

Bjørshol ønsker ifølge Håkonsund ikke å kommentere saken.

Publisert: 04.01.20 kl. 11:52

Mer om

Flere artikler