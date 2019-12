Folket minnes Ari Behn foran Slottet

SLOTTSPLASSEN (VG) Tente lys, nedlagte blomster og beskjeder fra folk til minne om Ari Behn preget Slottsplassen i morgentimene torsdag.

Nå nettopp

Dagen etter beskjeden kom om at Ari Behn er død, stod allerede rundt 40 lys og brant under Karl Johan-monumentet foran slottet.

Noen var allerede brent ut – sent kvelden før ble de første lysene tent. Mellom flammene ligger roser, tulipaner og beskjeder.

«Takk for alt du har betydd», «Trist som faen» leser noen av minneordene folk har skrevet.















TENTE LYS: Folk viser sin respekt etter Ari Behns bortgang ved foten av Karl Johan-statuen foran slottet, torsdag formiddag.

– Overrasket over hvordan det gikk inn på meg

Teologistudent Alexander Johnsen (31) fra Ski er på vei til Oslo Domkirke for å tjenestegjøre. Men han ville innom for å tenne et lys først.

– Jeg kjente han ikke, bare fra avstand. Men jeg ble overrasket over hvordan det gikk inn på meg i går, så jeg ville komme innom, sier han til VG.

Alexander beskriver Behn som sympatisk og fargerik.

– Han ga farge til kongehuset og den norske offentligheten. Framfor alt var han seg selv, alltid.

Videre sier han han synes dødsfallet er trist og at tankene går til familien.

Teologistudent Alexander Johnsen (31) fra Ski gikk via slottsplassen for å tenne et lys før han skulle gjøre tjeneste i Oslo Domkirke. Foto: Annemor Larsen

Håper det bidrar til fokus på psykisk helse

Sara Chaib (19) fra Oslo kommer gående.

– Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg er her. Jeg synes det er utrolig trist, sier.

Hun forteller en tåre falt da hun fikk vite at forfatteren var død.

– Det er rart for jeg kjente han ikke.

Per Heimly om Ari: – I bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn



Hun synes det er fint at folk allerede har vært her og tent lys.

– Det betyr jo at han har betydd mye for folk.

– Jeg tror først når han ikke lever lenger, skjønte folk hvor fin fyr han var. Jordnær og folkelig, sier hun.

Selv har hun lest bøkene hans. Hun tror dødsfallet kom som et sjokk for mange, og håper det som har skjedd bidrar til å kaste lys over psykisk helse.

– Dette viser at vi egentlig aldri vet hvordan noen har det innerst inne.

Tommy Dahlmann (48) hadde tatt toget fra Mjøndalen for på vise sin respekt. Foto: Annemor Larsen

Reiste fra Mjøndalen for å minnes

Tommy Dahlmann (48) fra Mjøndalen var også foran slottet og tente et lys for Ari Behn i morgentimene.

Han forteller han har hatt gleden av å møte Behn, «på sparket», to ganger.

– Han har alltid vært en utrolig hyggelig, blid og omtenksom person. Jeg er her for å vise min respekt, sier han.

Videre forteller han at nyheten kom som et sjokk på ham.

– Jeg ble helt satt ut rett og slett. Det gjorde sterkt inntrykk.

Tommy vil huske Behn som blid, omgjengelig og kunstnerisk.

Publisert: 26.12.19 kl. 12:20

Mer om

Flere artikler