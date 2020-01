Blomster og lys på åstedet utenfor Tromsø, der en mor og hennes tre barn ble funnet livløse 2. desember i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes

Livløs 51 minutter før politiet tok den første opp av sjøen

Kvinnen som tok med seg sine tre barn og gikk på sjøen i Tromsø, var trolig livløs 51 minutter før politiet hentet den første opp av det iskalde vannet.

Dette opplyser politiet i Tromsø, som i dag gikk ut med tidslinjen etter tragedien 2. desember. Den sudanske kvinnen er siktet for drapsforsøk på døtrene.

– De siste bevegelsene hennes er registrert klokken 16.52. Vi legger til grunn at hun fra dette tidspunktet trolig er livløs, sier politiadvokat Gøril Lund i Tromsø til VG.

Politiet fikk melding om funn av en barnevogn klokken 17.28 og hentet opp den første av de fire livløse personene klokken 17.43.

Kvinnen i slutten av 20-årene og døtrene på syv og fire år døde, ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten av drukning og alvorlig nedkjøling.

Yngstejenta på 16 måneder overlevde.

Kvinnens siste bevegelser

Politiet har kartlagt kvinnens bevegelser ved gjennomgang av mobiltrafikk, videoovervåkning, billettsystemet på bussene og andre elektroniske spor.

Klokken 15.40 gikk hun hjemmefra med barna, etter å ha lånt mobilen til en nabojente. Hun tok bussen fra tomannsboligen inn til Tromsø sentrum.

Klokken 16.06 bytter de buss og reiser videre til Fagereng på andre siden avpå Tromsøya.

– Mellom klokken 16.20 og klokken 16.45 har vi registrert at kvinnens mobiltelefon er i bevegelse, sier politiadvokat Gøril Lund.

Siste bevegelsen er registrert klokken 16.52.

Klokken 17.28 får politiet melding om at en barnevogn er funnet forlatt på gangveien ved Kvaløyvegen. Fjorden ligger på andre siden av vegen.

Klokken 17.43 blir den første personen hentet opp av sjøen.

Klokken 18.00 blir den siste tatt opp av politiet.

GRAVLAGT: Kvinnen og de to døtrene ble gravlagt i Tromsø 10. desember. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Har kvinnen oppsøkt hjelp i forkant?

– Hennes psykiske tilstand er tema for etterforskningen. Så langt har vi ingen indikasjoner om at vi skal rette en pekefinger mot noen instanser eller etater, sier politiadvokat Lund.

Kan skje i akutt psykose

Professor Lars Mehlum leder Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Han sier at kombinasjonen selvdrap/drap forekommer veldig, veldig sjelden.

– Som regel skjer det når forelderen er i en akutt psykotisk tilstand. Evnen til å skjønne hele situasjonen, konsekvensene og alternativene er redusert. I forvirring tror den voksne at det ikke finnes annen utvei, at det er best for barnet å dø, sier Mehlum.

Tre pass ble funnet i barnevognen. Minstejenta hadde ikke pass. Politiet har ingen indikasjoner på at kvinnen planla å reise noe sted.

Flere enn 70 vitner er avhørt i saken.

– Vi har ikke fått de endelige obduksjonsresultatene, opplyser politiadvokat Lund.

Drapssiktelsen blir henlagt

Hun tar sikte på å oversende saken til statsadvokaten i slutten av februar.

– Det følger av loven av saken vil bli henlagt. Straffansvaret bortfaller ved siktedes død, har kvinnens forsvarer, advokat Tore Pedersen forklart.

Han sier at politiet har gjort grundig arbeid med å avklare omstendighetene i saken.

De etterlattes bistandsadvokat Erik Ringberg er i retten og kan ikke kommentere de siste opplysningene fra politiet.

MEDFØLELSE: Flere hundre gikk i fakkeltog for å vise sin medfølelse med familien. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Far takknemlig for støtte

Moren deltok i introduksjonsprogrammet for flyktninger og lærte norsk ved Voksenopplæringen.

Datteren på syv år gikk på Borgtun skole, de to yngste jentene var i barnehage i Tromsø.

Familien er flyktninger fra Sudan og ble gjenforent i Tromsø i 2017.

Flere hundre gikk i fakkeltog for å vise sin medfølelse med de etterlatte. Nesten 340.000 kroner ble samlet inn i økonomisk støtte.

– Faren uttrykker takknemlighet for den kjærlighet og omsorg Tromsøs befolkning har vist og gitt ham den siste tiden, uttalte bistandsadvokat Erik Ringberg.

