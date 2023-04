POLITIANMELDER: Irene Ojala har politianmeldt Hans Jørgen Lysglimt Johansen for å ha stjålet navnet til Pasientfokus for å stille til valg.

Misbrukt av ekstremt parti: − Jeg får støttemeldinger fra høyreradikale

Stortingspolitiker Irene Ojala fra Pasientfokus anmelder Hans Jørgen Lysglimt Johansen, leder av det høyreekstreme partiet Alliansen.

Listen Pasientfokus klarte i Stortingsvalget å komme på Stortinget. Nå forsøker en kontroversiell, høyreradikal gruppering å misbruke deres gode navn og rykte.

Ser man på Valgdirektoratets oversikt over hvilke lister som stiller til valg i høstens lokalvalg, ser det ved første øyekast ut som om Pasientfokus, og deres stortingsrepresentant Irene Ojala, stiller til valg i Finnmark

Men Ojala og Pasientfokus har ingenting med dem å gjøre. Bak står nemlig den kontroversielle høyreradikale figuren Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

Han er leder for grupperingen «Alliansen», og står oppført som andrekandidat for Pasientfokus, i listen han har levert inn.

Det er VGs samarbeidsavis Altaposten som først omtalte saken.

Filter Nyheter har tidligere avslørt hvordan Alliansen-lederen koblet tenåringer og menn i 20-åra med etablerte nynazister, og har koblinger mot ekstreme miljøer.

KONTROVERSIELL: Hans Jørgen Lysglimt Johansen har brukt Pasientfokus sitt navn, men Pasientfokus vil ikke ha noe med ham å gjøre.

Johansen er kjent for rasistiske, antisemittiske og raseideologiske utsagn, slik blant annet Filter Nyheter har dokumentert grundig. Blant annet har Johansen hatt flere uttalser hvor han roser høyreekstreme terrorister og deres manifester:

«Mye av det Breivik sa i sitt manifest er jo korrekt, det har vi ikke hatt en ordentlig debatt om, det har vi ikke hatt et ordentlig oppgjør om»,

Og:

«ABB har fått mer og mer rett for hvert år som har gått når det gjelder Islam»

Til VG sier Lysglimt Johansen at han tar avstand fra Anders Behring Breiviks handlinger, men står fast på at «flere av tingene han sier er korrekte».

– Det er noen uheldige spissformuleringer. Det kan skje alle.

– Nei. Alle omtaler ikke Anders Behring Breivik i rosende ordelag.

– Jeg er ikke enig i at det er rosende omtale, men to ubestridte faktaopplysninger. Det må folk tåle.

FREKT: Irene Ojala mener Johansen er frekk, og vil ikke snakke med ham.

Ojala tar sterk avstand fra Alliansen og Johansen.

– De har stjålet navnet vårt. Det er et grovt misbruk av både Pasientfokus, meg og mitt navn. Jeg er langt politisk fra dem. Jeg vil ikke ha rykte på meg for å være høyreradikal.

Hun forteller at hun har fått flere skriftlige og muntlige henvendelser fra personer hun ikke vil ha noe med å gjøre, etter at listen ble lagt ut på valgdirektoratets nettsider.

– Jeg har fått flere henvendelser fra høyreradikale, som har takket meg for å løfte fram Lysglimt Johansen. Det kan virke som inntrykket utad nå. Det kan jeg ikke leve med, derfor har jeg politianmeldt ham.

Hun håper valgdirektoratet rydder opp, og at Johansen nektes å stille til valg med Pasientfokus sitt navn.

– Denne mannen har frekkhetens nådegave. Jeg vil ikke ha noe med ham å gjøre, sier hun, bestemt.

Hun håper valgdirektoratet eller fylkeskommunen griper inn og hindrer at Johansen får stille til valg med Pasientfokus sitt navn.

VALGLISTE: Slik ser valglisten ut, presentert på Valgdirektoratets nettsider. Kun Ojala og Johansen står på listen.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen sier til VG at han tar politianmeldelsen med knusende ro. Han har ikke tenkt å trekke listen til tross for at Pasientfokus og Ojalas frustrasjon.

– De har bestemt seg for ikke å stille liste, men jeg har tenkt meg om og synes de burde gjøre det hvis de også tenker seg om.

– Hvorfor lytter dere ikke på Ojalas veldig tydelige tilbakemelding om at hun ikke vil ha noe med dere og deg å gjøre?

– Det er den type kjærlighet vi har å tilby. Den må ut i verden med en viss kraft. Folk skjønner ikke selv at de trenger den.

– Vi har ord som beskriver handlinger hvor noen tvinger sin kjærlighet på andre mennesker mot deres ønske og samtykke.

– Ja, det kan du si, men i denne saken har ikke jeg gjort noe galt. Den eneste nedsiden for hennes del er at hun blir assosiert med meg. Og hennes inntrykk av meg er skapt av media, som har malt meg opp som en slem gutt.

Selv om Johansen ikke har til intensjon å trekke listen, er det ikke sikkert han vil få stille til valg i Finnmark for Pasientfokus.

Fylkesvalgstyret FylkesvalgstyretEt styre som velges av fylkestinget. Fylkesvalgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av valget i sitt respektive fylke. i Finnmark vil behandle om listen oppfyller lovens krav til å stille til valg eller ikke. Blant annet står det i valgloven at en kandidat ikke kan stå på ulike lister til samme valg.

Alliansen har også levert egen liste til valget i Finnmark, med Hans Jørgen Lysglimt Johansen på topp. Han kan i følge ikke loven ikke stille til valg for begge listene. Dersom man ikke opplyser til valgmyndighetene hvilket parti man da representerer, vil man bli oppført på listen som ble levert først inn.

MÅ GJENNOM ASBJØRN: Asbjørn Krantz er skal saksbehandle den omstridte saken for fylkesvalgstyret. Han sier saken fremstår som et misbruk av ordningen – men har ikke konkludert ennå.

Asbjørn Krantz er jurist og fungerer som saksbehandler for fylkesvalgstyret. Han er kjent med denne saken.

– Dette er en undelig sak. Man skal ikke bare levere ei liste for et annet parti, og sette opp folk til valg uten samtykke. Det fremstår som misbruk av ordningen, sier Krantz, men legger til at det ikke er konkludert i saken, og at det er fylkesvalgstyret som har myndighet til å treffe beslutninger i saken.

Han sier at det etter påske vil bli tatt en vurdering på om man skal innkalle til et ekstraordinært møte i fylkesvalgstyret for eventuelt forkaste listen, hvis det blir utfallet.

– Vi skal sørge for at alle som stiller til valg følger lovens krav. Deriblant at de som stiller til valg i Finnmark bor i Finnmark. Og så vidt meg bekjent er Lysglimt Johansen bosatt i Oslo, så allerede der er ikke villkårene oppfylt.

