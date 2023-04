Gassflasker og tømmerstokker i toglinjen

Vestfoldbanen er stengt mellom Larvik og Sandefjord etter at et tog kjørte mot store gjenstander som lå i sporet tirsdag. Ingen personer ble skadet.

– Det viste seg at det lå flere gjenstander i sporet. Det ble meldt om blant annet betongblokker med armeringsjern og et brannslukningsapparat, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til VG.

Han forteller at togfører meldte fra til togledersentralen i Drammen klokken 21.36. På bakgrunn av den beskjeden, forteller Korslund, ble det sendt ut ordre om redusert kjørehastighet på maks 40 km.







– Vi har ikke fått melding om at toget ble påført skader i slikt omfang at det ikke kunne ta seg videre, sier Korslund. Toget var på vei i retning Larvik.

Både politiet og mannskaper fra Bane Nor er på funnstedet som er mellom Larvik og Lauve.

– Forhåpentligvis klarer de å nøste opp i hvem som står bak, sier Korslund.

– Det er stengt mellom Larvik og Sandefjord. Vi avklarer situasjonen, skriver Bane Nor i en trafikkmelding.

Politiet i Sør-Øst skriver på Twitter at det også er funnet tømmerstokker og gassflasker på sporet.

– Vi ser veldig alvorlig på denne hendelsen, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til VG.

Ifølge Groth kunne toget i verste fall ha sporet av som følge av gjenstandene.

– Det er langt mer alvorlig enn noen guttestreker.

Han forteller at politiet er på stedet med flere patruljer og undersøker områdene rundt etter en gjerningsperson.

– Det hersker ingen tvil om at gjenstandene bevisst er lagt der. Vi snakker også om en steinhelle, skriver politiet på Twitter.

Pressevakt i Vy opplyser om at de nettopp har blitt varslet om hendelsen. De henviser til Bane Nor som ansvarlig aktør for banen og for sikring av togsporene.

