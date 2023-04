I STREIK: Kim-Arne Olsen (til høyre) er hovedtillitsvalgt i NNN og streikeleder ved Mack. Her står han streikevakt utenfor fabrikken i Nordkjosbotn sammen med kollegene Lars Erik, Batt, Thor-Christian og Pavel.

Bryggeriarbeiderne streiker for økt kjøpekraft: − Jeg vil aldri oppfordre til å hamstre

NORDKJOSBOTN (ITROMSØ) Hovedtillitsvalgt Kim-Arne Olsen ved Mack har aldri tidligere vært med på streik i mellomoppgjøret. Han sier at bedriften vil rammes kraftig, dersom streiken vedvarer.

Hos Mack er 49 arbeidere tatt ut i streik etter at det søndag ble brudd i forhandlingene mellom partene i lønnsoppgjøret. På landsbasis streiker mandag 25.000 LO- og YS-medlemmer.

Utenfor Tromsø-bryggeriets fabrikk i Nordkjosbotn står et helt dagskift streikevakt mandag morgen.

– Vi streiker fordi alle medlemmene i LO ønsker økt kjøpekraft. NHO er ikke særlig villige til å gi oss det, så derfor står vi her, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NN) ved Mack, Kim-Arne Olsen, til iTromsø.

KAN RAMME FORBRUKERE: Olsen mener streiken vil kunne ramme forbrukerne. – Lagrene kan bli tomme, om dette fortsetter, sier han.

Han forklarer situasjonen:

– Vi får jo en totalramme for det sentrale oppgjøret, la oss si fem prosent, og så forventes det alltid at resten skal komme under lokale forhandlinger. I enkelte bedrifter går det fint, men andre opplever at det ikke er reelle forhandlinger i det hele tatt, sier han.

Ifølge Olsen har hans arbeidsgiver, Mack, alltid forholdt seg profesjonelt under de lokale forhandlingene.

– Men dette handler om fellesskapet og solidaritet, sier han.

– Aldri vært med på noe lignende

De ansatte utenfor Mack er tydelig motivert for å streike.

– At det skal være likhet for alle, er det som driver oss. Det er viktig i et velfungerende arbeidsliv. Systemet må fungere, frontfagsmodellen kan ikke feile, sier Olsen.

– Vi har ikke noe tidsperspektiv på hvor lenge dette kan vare. Vi er forberedt på å stå her helt til det blir oppnådd enighet mellom partene, legger han til.

Det er første gang Olsen opplever en streik i mellomoppgjøret.

– Jeg har aldri vært med på noe slikt før. Sist gang bedriften var rammet av streik var i 2004, sier han.

– Hva forventer dere av motparten?

– Realisme. Det er på tide at arbeidsgiversiden begynner å bidra, svarer den hovedtillitsvalgte.

– Kan bli tomt på lagrene

Vaktskiftet som nå sitter streikevakt avløses i ettermiddag av arbeiderne som skulle gått kveldsskiftet ved fabrikken.

– Og når natten kommer, så vil nattskiftet også sitte streikevakt. Om bedriften er heldig, så får de stablet et halvt skift på plass for å opprettholde noe produksjon, sier Olsen.

– Det er klart at streiken påvirker Mack ganske hardt. Forbrukerne vil nok antakeligvis merke at varene ikke lenger kommer ut i butikken, at det blir tomt på lagrene, om dette vedvarer.

– Så nå er det på tide å hamstre drikkevarer?

– Jeg vil aldri oppfordre til å hamstre, men vi vet at vi selger populære produkter, sier Olsen.