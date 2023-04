OFFLINE: Stig Arne Fjellstad bor i vakre omgivelser på Skjervøy i Troms og Finnmark. Det hjelper lite uten mobildekning eller internett.

Stig Arne har ikke hatt mobildekning på ni dager – det kunne endt galt

Maktesløsheten var stor da faren brått falt om – og mobilen viste null dekning.

– Det er veldig provoserende. Jeg er rett og slett fortvilet over hvor nedprioritert de behandler oss, sier Stig Arne Fjellstad om Telias manglende mobildekning.

På tirsdag falt faren hans om hjemme hos ham.

Ikke kunne han ringe naboer som kunne komme og hjelpe den halvtimen de ventet på ambulansen. Han kunne heller ikke google førstehjelp, kompresjoner eller stabilt sideleie.

Hva-hvis-tankene svirrer fortsatt rundt når VG prater med ham – etter at han har kjørt to mil til Maursund for å ringe.

PROVOSERT: Stig Arne Fjellstad mener det er uhørt at det tar så lang tid å få på plass dekningen igjen.

– Hva om jeg hadde vært alene og ikke kunne førstehjelp - jeg kunne ikke ringt naboene en gang. Han kunne dødd i armene på meg.

Heldigvis fungerer nødanrop fordi det kobles på Telenor, så de fikk ringt etter ambulanse.

Fjellstad sier han ikke vil bytte til Telenor (som også mister nett til tider) og forventer at en operatør som Telia klarer å levere tjenester der han bor.

Han er nå på niende dagen uten dekning- og mener det er smått utrolig at Telia ikke har klart å fikse dette ennå.

– Hadde det skjedd på påskefjellet på Østlandet, ville dette vært fikset på 10 timer, sier han oppgitt på telefonen til VG.

Snart må han hjemover til enda en kveld uten mobil, Netflix - og ikke minst tryggheten rundt å ha dekning hvis noe skjer.

Telia: Vi beklager på det sterkeste

BEKLAGER: Informasjonssjef Ellen Cecilie Scheen.

– Vi gjør alltid det vi kan for å fikse feil så raskt det lar seg gjøre, uavhengig av hvor i landet det skjer noe, skriver informasjonssjef Ellen Cecilie Scheen i Telia.

Det er cirka 150 kunder som er berørt. Det er noe overlappende dekning, men enkelte områder er helt uten dekning.

Når det gjelder denne basestasjonen ble radiolinjeutstyret skadet i uværet før påske, men basestasjonen tok likevel trafikk. 4. april gikk den helt ned igjen:

– Feilretting er blitt utsatt flere ganger ettersom man trenger helikopter for å ta seg frem til basestasjonen ved Reisafjorden. På grunn av dårlig vær og sikt kunne ikke helikopteret ta av, og dette er grunnen til at det har tatt så lang tid.

– Vi har folk ute i dag, og går alt etter planen vil basestasjonen være på luften i løpet av noen timer. Vi beklager på det sterkeste de ulempene den manglende mobildekningen har hatt for de som har vært berørt.

Inger Vollstad

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ansvar for at alle skal ha gode elektroniske kommunikasjonstjenester i landet.

– Er det forsvarlig ikke å ha dekning så lenge?

– Det er selvfølgelig uheldig for sluttbruker at mobilselskap har problemer med en av basestasjonene sine, sier seksjonssjef Inger Vollstad.

Hun legger til at det er betryggende at de nådde frem på nødnummer ved bruk av dekning fra annet nett.

Nkom er involvert i de tilfellene selskapene rapporterer om større utfall. I denne saken hvor kun en basestasjon er ute av drift har ikke Nkom ytterligere informasjon.

