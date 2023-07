SJØLYST MARINA BOBILPARKERING: Tidligere parkerte bobilene ved bryggekanten. De siste årene har de blitt flyttet opp mot E18 på Sjølyst.

Er dette Norges dyreste bobilplass? «Vi anbefaler at du dusjer i bilen»

SJØLYST MARINA (VG) Nederlandske Rienk og Mirleas Heemstra mener prisen burde vært halvert.

Kortversjonen Bobilparkeringen på Sjølyst Marina i Oslo koster 625 norske kroner per døgn, men gjestene oppfordres til å dusje i bobilen og er ikke garantert strøm.

Forfatter Geir Svardal mener man kan finne billigere alternativer til dyre bobilplasser ved hjelp av online booking og reiseapper, allemannsretten og ressursguide som Nortrip.

Leif Terje Hansen jobber for Ferda - en forhandlerkjede av bobiler. Han mener prisen på Sjølyst Marina bobilparkeringen er «urimelig», men bekymrer seg ikke for mulige økninger i bobilplass-prisene.

Sjølyst Marina viser til at plassen i utgangspunktet er en opplagsplass for båtforeninger. – Bobil er sekundært, og er et ekstra tilbud til tilreisende, noe som igjen reflektere prisen, sier Thomas Oksmo. Vis mer

Skal du overnatte i bobilen din på Sjølyst Marina like utenfor Oslo sentrum, så må du nemlig ut med hele 625 kroner i døgnet.

Med på kjøpet får du ustabil strøm – og du bør helst dusje i bilen.

«Det er begrenset med dusj-kapasitet, men fint med do. Så vi anbefaler at du dusjer i bilen», skriver Sjølyst Marina på sine sider.

Prissjokk er en ting – el-sjokk vil man helst unngå.

Hos Sjølyst Marina er det ikke sikkert man får strøm i det hele tatt.

«Vårt strømanlegg er av eldre dato og det betyr at sikringer kan slå ut om det er for mye belastning fra for mange bobiler. Så bilen kan være uten strøm en hel natt. Til gjengjeld er den gratis og ikke en del av det du betaler for», skriver de.

«Når du nå er opplyst om hva du kommer til, så håper vi likevel at du vil få et fint opphold hos oss», avslutter Sjølyst Marina med å skrive.

PÅ TUR: Mirleas og Rienk Heemstra er på bobilferie i Norge. De har bodd gratis mange steder, men i Oslo må de betale 625 kroner natten.

Det nederlandske paret Rienk og Mirleas Heemstra er på bobilferie i Norge. Denne uken bor de nettopp på Sjølyst Marina i Oslo.

– En rimelig pris hadde vært halve prisen, sier Rienk Heemstra.

Kona er enig.

– Det er dyrt å betale over 600 kroner – når det er få fasiliteter og ingen utsikt fra bilen, men slik er det.

Paret har reist mye rundt med bobilen i sommer og sier det alltid er dyrt ved storbyer.

Men de ville til Oslo for å se Rådhuset og slottet.

– Det er for dyrt, men det er en del av leken, sier Mirleas Heemstra.

En svak krone kan gi nok et toppår for Norgesferie. Og bobilen har for alvor blitt trendy igjen og kan være et godt alternativ for deg som er ekstra prisbevisst.

Men da gjelder det altså å velge bobilplass med omhu.

BOBILPARKERING: Bobilplassen på Sjølyst Marina er åpen fra 1. juni til 15. september.

Sjølyst Marina viser til at plassen i utgangspunktet er en opplagsplass for syv båtforeninger. I tillegg er det roklubb der.

– Bobil er sekundært, og er et ekstra tilbud til tilreisende, noe som igjen reflektere prisen, sier Thomas Oksmo i Sjølyst Marina til VG.

– Og vårt nærvær og kunnskap om Oslo gir gjesten et godt utgangspunkt for finne frem i Oslo, legger han til.

Han viser også til at bobilparkeringen på Bogstad i Oslo er dyrere enn Sjølyst Marina nå i juli. Prisen der ligger på 712 kroner i juli - men har til gjengjeld bedre fasiliteter og et finere uteområde.

«Som vår gjest har du tilgang til vårt sanitæranlegg. Plassene har egen vann- og avløpstilkobling og selvfølgelig strøm», skriver Bogstad på sine sider.

300 bobilplasser i Norge

På søkesiden Bobilplassen.no finnes det bobilparkeringer i alle prisklasser, men det er forholdsvis få som ligger over 300 kroner, selv de som både har strøm- og tømmestasjon.

Her er prisen til noen av de sentrumsnære bobilplassene:

VG har ikke sett på campingplasser, da campingplasser og bobilplasser er to ulike tilbud.

Campingplasser byr som regel på betjening, større plasser og fasiliteter som dusj, toalett, strøm og i noen tilfeller aktiviteter.

Det var fagbladet Bobilverden.no som omtalte saken først.

– Dette er nok et ekstremtilfelle

Bobilforhandleren Ferda har sett at 6000 bobiler har byttet eier hittil i år. I tillegg opplyser de om 1000 nyregistrerte bobileiere.

– Det er veldig morsomt å se, sier konsernsjef Leif Terje Hansen i Ferda.

– Særlig ser vi at unge eventyrlystne kjøpere utgjør en stadig større del av kundegruppen, i tillegg til det mer tradisjonelle eldre ekteparet.

– Å reise til mer eksotiske destinasjoner begynner å bli urimelig dyrt.

Men urimelig dyr mener Hansen også bobilparkeringen på Sjølyst Marina er.

– Det er vrient akkurat i Oslo, men i resten av landet er man stort sett velsignet med allemannsretten.

BOBILENTUSIAST: Leif Terje Hansen, konsernsjef i bobilforhandlerkjeden Ferda.

Han understreker at det er mange fine steder man kan stå som også er gratis.

– Det har poppet opp med bobilparkeringer de siste årene.

– Jeg tror det skjedde et skifte etter pandemien. Norgesferie gikk fra å nærmest være en straff til å nå bli noe gjevt, legger han til.

Men selv om det nærmest har vært bobil-bonanza de siste årene er ikke Hansen bekymret for at flere bobilplasser vil ta blodpris fremover.

– Jeg tror nesten det er utenkelig. Det er så stor plass i Norge at dette nok bare er et ekstremtilfelle, avslutter han.

Har du opplevd prissjokk på sommerferiens varer og tjenester? Da vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt VGs journalist her.

– Unngå juli

Geir Svardal er godt kjent med bobilturer og blant annet skrevet boken «Camping; det gode liv langs landeveien». I tillegg driver han sin egen «profesjonelle» reiseblogg om bobiler.

Han er klar for bobilferie sammen med samboeren for 11. året på rad, men har ikke planlagt å legge turen til Sjølyst Marina.

– Vi regulerer trykket ved at vi holder oss hjemme i juli – da er det stinn brakke på camping – og bobilplasser rundt om i landet.

BOBILLIVET FENGER: Geir Svardal er forfatter av boken «Camping; det gode liv langs landeveien» og journalist for Vi Menn Bobil. Han gir deg sine beste reisetips for en billig bobilferie.

Selv har han merket en stor økning av bobiler på veiene de siste årene og tror det kan være noe av årsaken til økningen.

For noen år siden skrev han selv om bobilparkeringen på Sjølyst Marina.

– Da var det en noe mer normal pris, mener jeg å huske, sier han.

– Men jeg antar at det er markedspris det de tar nå. Oslo har veldig få camping- og bobilplasser å tilby. Vil man til Oslo, har man ikke alltid så mange valg, forklarer han.

Info Her er hans tips for en rimelig bobilferie Det er drøssevis av online bookingmuligheter og apper som tipser om overnattingsplasser – det har aldri vært så lett å orientere seg i terrenget.

Norge er så heldige at vi har mange steder hvor allemannsretten og fricamping gjelder. På de fleste rasteplasser kan du også overnatte gratis ett døgn.

Norge har fulgt etter Europa og lansert en reiseguide kalt Nortrip hvor du betaler et årlig medlemskap, for så å kunne overnatte ett døgn gratis hos registrerte verter (typisk for eksempel gårder eller mikrobryggerier). Vis mer

I 2020 sjekket VG hvilke bobiler som fantes på markedet:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post