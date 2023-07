Politiskytingen i Oslo: − Skadene fremstår som alvorlige

En mann i 20-årene ble skutt i overkroppen under en større politiaksjon på Grønland i Oslo natt til søndag. Han fremstår som alvorlig skadet.

Det sier konstituert politimester Jan Erik Thomassen på en pressekonferanse om hendelsen søndag.

– Oslo politidistrikt har denne sommeren hatt et økt fokus mot kriminelle miljøer som selger narkotika på Grønland eller i grønlandsområdet i Oslo. Som ledd i Oslo politidistrikts innsats ble det natt til i dag gjennomført en målrettet aksjon, innledet han.

Det var i forbindelse med denne aksjonen ved et hotell på Grønland i Oslo sentrum at politiet avfyrte ett skudd mot en person.

– Det er mange som oppfatter det som et stort problem med salg av narkotika på Grønland. Det er som ledd i den bekjempelsen at vi har hatt denne aksjonen i natt, sier Thomassen.

Skutt i overkroppen

Thomassen sier det i forkant var besluttet at to personer i 20-årene skulle pågripes. Den ene av disse er mannen som ble skutt.

Han opplyser at det kun var de to som var på rommet. Den andre personen ble dermed vitne til hendelsen. Begge de to er norske statsborgere.

Mannen ble skutt klokken 01.52.

– Helsetilstanden er alvorlig. Han ble skutt i overkroppen, sier Thomassen om mannen i 20-årene.

Spesialenheten etterforsker saken.

Vil ikke utdype foranledningen

Han ønsker ikke å gå i detalj om foranledningen til at politiet så seg nødt til å avfyre skudd.

– Hvorfor mente politiet at det var nødvendig å avfyre skudd?

– Det er et spørsmål som spesialenheten må se på, og det ligger helt klart innenfor spesialenhetens mandat å undersøke akkurat det, sier han til VG.

– Ble det avfyrt flere enn ett skudd?

– Også et spørsmål som spesialenheten undersøker og ser på.

– Bar de som skulle pågripes våpen?

– Det vet jeg ikke noe om nå.

Kjent for politiet fra før

Under pressekonferansen sa Thomassen at de to personene var godt kjent fra politiet fra før.

– Har noen av dem hatt en voldshistorikk?

– Det vet jeg ikke faktisk

– Ble det avfyrt varselskudd?

– Også et spørsmål spesialenheten må se på.

Han sier den konkrete narkotikasaken etterforskes videre på vanlig måte av Oslo politidistrikt.

– Hvorfor ble personen skutt i overkroppen?

– Det kan jeg heller ikke si noe om, det må spesialenheten undersøke.

Han sier at han ikke vet om det er gjort beslag i saken.

JOBBER PÅ STEDET: Spesialenheten skriver i en pressemelding at Kripos bistår med åstedsundersøkelser på stedet. POLITIAKSJON: Politiet har sperret av en gate på Grønland i Oslo.

Thomassen viser til at det har vært flere tilfeller av våpenbruk, blant annet ble det løsnet skudd mellom kriminelle miljøer på åpen gate på Grønland i sommer.

Han sier at politiet derfor har økt tilstedeværelsen i området, og jobbet målrettet for å avdekke straffbare handlinger begått av sentrale aktører.

– Når det er avfyrt skudd varslet vi spesialenheten. Etterforskningen vil blant annet omfatte undersøkelser om politiet var i en trusselsituasjon under aksjonen. Også antall skudd som ble avfyrt må spesialenheten undersøke. Det samme gjelder foranledningen til at det ble avfyrt skudd, sier ham.

Med henvisning til den økte kriminellle aktiviteten på Grønand, sier Thomassen at poltitiet nå bruker mer forberedelsestid

Dette innebærer innhenting av mer informasjon og etterretning i forkant før politiet går inn.

– Og for så vidt at vi også bevæpner oss selv for å håndtere denne typen oppdrag.