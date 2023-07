Naboer reagerer etter ekstremsport-stunt: − Han kunne dødd

Franske Brice Poule tok sats og hoppet fra en takterrasse på Sørenga, uten å vite hvilke farer som gjemte seg under overflaten.

Det har fått flere naboer til å reagere.

– Det er det verste jeg har sett i år, sier Marianne Vestre Grønseth til VG.

Hun bor selv i en av leilighetene på Sørenga. En video, som Brice Poule har postet på Instagram, viser hvordan han hopper fra toppen av bygningen og ned i en kanal mellom to av blokkene på bryggen.

Videoen har fått flere tusen likes. Mens noen retter kraftig kritikk mot Poule, lovpriser andre stuntet i kommentarfeltet.

Problemet er bare at det står flere betongsøyler i vannet som Poule lett kunne truffet. Flere mener det kunne fått fatale følger.

– Jeg synes det er helt utrolig at dette går an. Da datteren min viste meg innlegget tenkte jeg jo først at dette måtte være feil, forteller nabo Grønseth.

– Det er helt sykt.

Poule er populær i sosiale medier, med over 31.000 følgere på Instagram, der han poster videoer av parkour-stunt og basehopp. Ifølge tidligere videoer er det ikke første gang franskmannen er i Norge.

Ifølge styrelederen i sameiet, har betongsøylene stått i vannet siden en tidligere konstruksjon. Disse sees kun når sjøen er klar, og det ikke har vært nedbør på noen dager, forteller han. Det samme viser bilder VG har tatt. I tillegg er det skilt flere steder rundt kaikanten som advarer mot stuping på grunn av grunt vann.

– Vi har skilter ved kaikanten at det er grunt vann, og også rørender like under vannflaten, og at man ikke skal stupe eller hoppe der. Det er bare griseflaks at det gikk bra, sier Bjørn Magne Eggen til VG.

– Kan det bli en anmeldelse?

– Vi vurderer å anmelde det. Vi må også se på om det er noen rutiner hos oss som må skjerpes inn. Han kunne dødd, eller og truffet andre, sier Eggen.

Takterrassen Poule har hoppet fra er privat. Hvordan han har kommet seg dit vet ikke Eggen.

Nabo Grønseth synes det er ubehagelig.

– Jeg hadde aldri latt noen hoppe fra vår takterrasse. Hvordan han har kommet seg opp vet jeg ikke, men det er litt ekkelt å tenke på, sier hun og legger til:

– Jeg ønsker å varsle i tilfelle noen andre kunne få lyst. Det her kunne gått skikkelig galt.

– Jeg dybdesjekket

I Instagram-innlegget skriver Poule at man noen ganger må lytte til den lille stemmen i hodet.

– Jeg hadde bare 30 minutter til rådighet i Oslo, så jeg ville finne et bra sted, skriver han videre.

Selv mener Poule han har tatt alle nødvendige forbehold.

– Jeg dybdesjekket akkurat der jeg planla å lande og alt var ok, sier han til VG og utdyper:

– Jeg så ingen påle i vannet. Jeg tror det bare må være en løgn.

Poule stiller seg uforstående til naboenes kritikk.

– Jeg tok ikke på noe og jeg ødela heller ingenting. Jeg var respektfull. Dersom noen klager er ikke det mitt problem lenger, avslutter han.

– Svært farlig

I en e-post til VG skriver pressevakt i Bymiljøetaten, Marie Berge, at det er politiet som må avgjøre hvorvidt stuntet er ulovlig.

– Det er jo ikke til å komme unna at dette er et svært farlig stunt og kunne endt svært alvorlig. Som alltid er det risiko forbundet med å hoppe fra så høye elementer, og dette er et boligområde som ikke er tilrettelagt for hopping eller stuping, sier Berge.

– Generelt vil vi også si at man alltid må sjekke under overflaten og sjekke bunnforholdene når man skal hoppe eller stupe.

Hun poengterer at hoppet ikke ble gjort fra Bymiljøetatens område, men fra privat grunn, og at hun derfor ikke kan uttale seg om skilting og sikkerhet.

– Nede på bryggeplan, som er Bymiljøetatens område, er det satt opp gjerder for å unngå at folk hopper ned i kanalen fra bakkeplan.

Kamilla Karlsholmen Hauge i Oslo politidistrikt skriver i en e-post at det er vanskelig å kommentere hendelsen før de eventuelt mottar en anmeldelse.

