Tengs-saken: Sier Vassbakk kalte seg «Maud Angelica» og oppsøkte kvinner på nett

Ekskjæresten til Johny Vassbakk fortalte i retten om et krevende samliv. At han skal ha drept noen, tror hun ikke på.

Kvinnen forteller i retten at hun møtte den drapstiltalte Johny Vassbakk på nett i slutten av 2000-tallet.

Vassbakk møter i disse dager i retten, tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995. Han nekter straffskyld.

Kvinnen sier hun og Vassbakk var sammen av og på i rundt fem år.

– Det første året vil jeg si var veldig bra. Da var vi mye sammen hos ham, og hadde et veldig greit forhold. Etter dét så begynte ting å skje, og jeg fant ut diverse ting, sier hun.

Fra vitneboksen forteller hun at blant tingene hun fant ut av, var det hun beskriver som «hans fetisjer». Vassbakk har tidligere blitt straffedømt for, og har innrømt i retten, å ha brutt seg inn hos kvinner og stjålet klær og sko.

De to bodde aldri sammen, og hun forteller om en episode der hun sier hun låste seg inn hos ham.

– På kjøkkenet møter det meg et syn av masse undertøy, sko, bilder og diverse. Da tenker jeg først at «hvor er den jenta han har bak min rygg», for det må jo være ei jente som bruker alt det her. Men det viste seg jo at det var det ikke, sier hun.

På spørsmål beskriver hun bildene som pornografiske, av lettkledde eller nakne kvinner. Hun forteller også at hun så på en av de to telefonene hun fant der.

Da hevder hun at hun oppdager at han driver et slags forum eller en nettside, hvor han kaller seg selv «Maud Angelica».

Hun hevder i retten at Vassbakk hadde kontakt med over 100 kvinner over nettet, som han utvekslet bilder med. Hun hevder også at han hadde lagt ut bilder av hennes føtter og bein på siden sin.

– Forklaringen han har gitt, er at det var for å komme i kontakt med andre damer, sier kvinnen.

Hun beskriver det som fryktelig vondt og vanskelig å forstå.

– Jeg spurte hva han tenkte om det hadde vært motsatt, om jeg hadde gjort det mot han. Men i sånne konfrontasjoner blir han veldig sint og velger å rømme.

FORSVARERE: Stian Bråstein (bak) og Stian Kristensen representerer Johny Vassbakk i retten.

Aldri vært voldelig

Kvinnen hevder fra vitneboksen at han hadde lovet flere ganger gjennom forholdet deres å ikke bruke internett til slikt.

– Han brukte mye tid på å lete opp jenter, om det var på Facebook eller andre sider vet jeg ikke. Jeg fant veldig ofte da jeg kom til han, omtrent hver gang, lapper der han hadde notert navn, alder, adresse, utseende og størrelse på sko og klær.

Hun sier at hun spurte ham hva han skulle med det, og hvorfor han gjorde det.

– Det fikk jeg egentlig ikke noe forklaring på. Han endte med å rive det i stykker og kaste det, men det skjedde veldig ofte. Det var veldig sårende, for man lurer jo på hva det er med disse jentene, sier hun.

Kvinnen forteller om kraftige konfrontasjoner hun hadde med ham, og at han kunne bli veldig sint. At han kunne være en drapsmann, tror hun ikke.

– Han var i nærheten av å slå meg, men han slo meg ikke. Nei, jeg ser ikke at han kunne gjøre noen så vondt.

– Har du tenkt tanken om at han var i stand til å ta livet av noen? Spør Vassbakks forsvarer Stian Kristensen.

– Nei. For å si det sånn. Nei, det tror jeg ikke.

AKTØRER: Vassbakks forsvarer Stian Kristensen og aktor Thale Thomseth.

Ubehagelige meldinger

I 2014 gjør hun det slutt med ham, etter å ha funnet bilder av kvinnelige familiemedlemmer i tenårene og tidlige 20-årene hos ham.

Blant dem er kvinnens datter. Hun vitner også i retten mandag, og forteller at en for henne ukjent person tok kontakt på Facebook rundt et år etter det ble slutt.

Det var Vassbakk som brukte navnet Kjetil Olsen, som han også brukte da han bedrev telefonsjikane på 90-tallet.

– Han skrev at han hadde funnet bilder av meg på Facebook og skrev at jeg var sexy og hadde fine øyne. Jeg husker jeg var ung og ble redd for aktiviteter, for jeg visste ikke hvem mannen var og hva han visste om mitt liv.

Under sin forklaring for retten i november synes han det var vanskelig å snakke om dette for åpen rett, og viste til hva han har sagt i avhør om denne kontakten.

Kvinnen var på dette tidspunktet i slutten av tenårene. Hun sier hun ikke husker hva som ble skrevet til henne, men sier det var «ting man ikke vil høre som jente».

Det var først i politiavhør at hun fikk vite at det var Vassbakk som var Kjetil Olsen.

– Hva tenker du om at han tok kontakt?

– Det er ganske ubehagelig. Han var jo sammen med mamma, så han skal ikke være interessert i datteren også, svarer hun.

Sa hun ikke skulle lese boken

Men før det ble slutt med kvinnen ba Vassbakk henne om å ikke lese boken «Hvem drepte Birgitte?» av Bjørn Olav Jahr når den kom ut.

– Da jeg sa jeg ville lese den, så sa han at det trengte jeg ikke, for det var bare vas.

Når boken kommer ut i 2015, får hun tilsendt en kopi av forfatteren, har hun tidligere sagt i avhør.

Aktor Nina Grande spør om hun skjønner hvorfor Vassbakk sa hun ikke trengte å lese boken.

– Ja. Det kom mye der som jeg hverken kunne tenke meg eller forestille meg, men jeg skjønte ganske raskt hvem det presenterte, sier hun.