UKRAINA-STØTTE: Grunnleggende kan ikke Putin vinne frem i Ukraina. Det går bare ikke, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram, her om bord på det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth i Oslo i november.

Mer militær støtte til Ukraina: − Vi må strekke oss lenger

Det er aktuelt for regjeringen å gi Ukraina militært utstyr som er i daglig bruk i det norske forsvaret. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier at det kan være nødvendig for å hindre at president Putin vinner krigen.

– Ukrainas behov for militært materiell er veldig stort, og det haster med å dekke behovene. Vi vurderer ytterligere donasjoner, nå også fra Forsvarets egne strukturer og beholdninger, sier forsvarsministeren i et førjulsintervju med VG.

Han ser i øyeblikket ingen ende på Russlands krigføring mot Ukraina:

– Situasjonen er uendelig trist og dramatisk med store menneskelige lidelser, spesielt etter angrepene på kritisk infrastruktur. Det er jo vanskelig å spå om hvordan krigen vil utvikle seg, men alt tyder på at krigen vil vare lenge.

– Og grunnleggende kan ikke Putin vinne frem. Det går bare ikke, sier Gram.

Lavere norsk beholdning

Å donere krigsmateriell til Ukraina fra Forsvarets aktive bruk i Norge, vil være en helt ny linje fra regjeringens side. Men regjeringen vurderer at Ukrainas behov i øyeblikket kan være viktigere enn å ivareta norske behov på noen områder:

– Det kan hende at vi må tåle at Forsvarets egen beholdning er lavere enn det vi egentlig ønsker, for en periode, legger Gram til.

Ifølge forsvarsministeren har donasjonene hittil vært materiell og våpensystemer som Forsvaret hadde faset ut av daglig bruk, eller som likevel skulle utrangeres.

– Så har vi tatt noe fra lager og bestilt gjenanskaffelser. I det siste har vi også skaffet mer direkte fra industrien, fordi våre egne beholdninger har sine begrensninger, sier han.

«Dig deeper»

Veldig mye kjøpes inn via Ukraina-fondet under britisk ledelse, og gjennom Natos ordning for ikke-dødelig materiell – to fellesordninger som Norge støtter med penger over forsvarsbudsjettet.

Men Ukraina melder stadig inn nye behov. Forbruket av krigsmateriell i Ukrainas forsvar mot det russiske krigsmaskinen er enormt.

– Vi kommer til å gå mye runder når det gjelder våre egne lagre. «Dig deeper», som Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier. Det kommer til å bli vanskelige avveininger, fordi vi har behov for egen beskyttelse og beredskap i en endret sikkerhetspolitisk situasjon. Men samtidig sitter Ukraina med sine akutte behov, som tilsier at vi må strekke oss lenger, sier Bjørn Arild Gram.

Mye på gang

Han varsler at 2023 blir et begivenhetsrikt år for det norske forsvaret, med mange milepæler:

Til sommeren kommer rapporter fra Forsvarskommisjonen, og fra Totalforsvarskommisjonen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen skal levere et fagmilitært råd til regjeringen i arbeidet med ny langtidsplan.

Samtidig er Sverige og Finland på vei inn i Nato. Det åpner for store endringer i norsk forsvarsplanlegging.

Gram har for sin del også varslet en intern reform:

– Vi må gjøre noe med styringen av forsvarssektoren. Analysen viser at ting tar veldig lang tid. Gjennomføringskraften må bli bedre, og vi ser tendenser til pulverisering av ansvar og uklare grensesnitt. Forsvarssjefen og hans folk skal få større frihet til å bestemme innenfor tydelige politiske rammer, sier han.

Stridsvogn-striden

I aller siste øyeblikk har også forsvarssjefen stilt spørsmål ved planen om å anskaffe nye stridsvogner. Han vil heller kjøpe helikoptre og langtrekkende missil-skyts til Hæren.

Gram sier at det var et «krevende råd å få» så kort tid før konkurransen mellom to aktuelle stridsvogn-leverandører skulle avklares.

– Regjeringen planlegger for anskaffelser av stridsvogner. Tidsplanen er ikke fraveket. Men vi har dialog med forsvarssjefen om dette, og vi har sagt at beslutningen skal tas rundt årsskiftet, svarer Gram.