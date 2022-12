UTFORDRER: SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland, ber justisministeren ta grep etter VG-avsløringer. Her utenfor Oslo fengsel tidligere i år.

SV om Bredveit fengsel: − Helt uholdbar situasjon

Bredtveit kvinnefengsel topper statistikken over selvskading og selvmordsforsøk. Så hårreisende at det bør få politiske konsekvenser, mener SV.

– Det er en helt uholdbar situasjon, sier Andreas Sjalg Unneland (SV) til VG.

Forrige helg fortalte VG historien om 20 år gamle Silje. Hun tok sitt eget liv mens hun satt varetektsfengslet i Bredtveit sikrings- og forvaringsanstalt i 2013.

Da hadde domstolen flere ganger gjentatt at Silje burde vært innlagt i helsevesenet.

Tall VG har fått innsyn i fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), viser at det er langt flere selvmordsforsøk og selvskadingsepisoder i Bredtveit enn i andre fengsler:

Siden 2018 har det vært 87 selvmordsforsøk og nesten 200 selvskadingsepisoder i kvinnefengselet.

Både Siljes historie og tallene fra de siste fem år, får SV-politiker Unneland til å reagere:

– Det er ingenting som tilsier at at situasjonen på Bredtveit har blitt bedre siden den gang. Sakene er i seg selv så hårreisende at det burde få politiske følger, sier han.

– Jeg vil utfordre justisministeren til å iverksette strakstiltak for å bedre tilbudet til kvinner som soner i Bredtveit.

KVINNEFENGSEL: Bredtveit fengsels- og forvaringsanstalt har én høysikkerhets- og én lavsikkerhetsavdeling med plass til 64 innsatte.

Ber om strakstiltak

Det er store forskjeller i antall selvskadingsepisoder og selvmordsforsøk i norske fengsler, ifølge KDI-tallene.

Bredtveit ligger helt på topp, med 278 slike hendelser i perioden 2018 til september 2022.

Til sammenligning har Oslo fengsel, som har plass til nesten fire ganger så mange innsatte som Bredtveit, 117 selvskadingsepisoder og selvmordsforsøk i samme periode.

– Overlatt til seg selv

– Vi kan ikke ha det slik som situasjonen er nå. I første omgang må justisministeren igangsette strakstiltak. Langsiktig må man jobbe for å bedre soningsforholdene, sier Unneland.

SVs justispolitiske talsperson reagerer også på at 20 år gamle Silje ikke ble sett til i løpet av 14 timer da hun tok sitt eget liv.

Hun ble låst inn på cellen sin omtrent 19.30 lørdag 24. august i 2013, og ble funnet av fengselsbetjenter neste morgen. 20-åringen lå trolig død på cellen i minst 12 timer.

– Avsløringene til VG viser at folk kan bli overlatt til seg selv i cellen i lang, lang tid, uten at de har kontakt med ansatte, sier Unneland.

Mer aktivisering og hyppigere tilsyn og kartlegging av selvmordsfare er blant strakstiltakene Unneland foreslår for de innsatte i Bredtveit.

– UHOLDBAR: Andreas Sjalg Unneland (SV) mener at soningsforholdene for innsatte i Bredtveit kvinnefengsel er for dårlige.

– For syke

Personer som sitter i fengsel har i likhet med resten av befolkningen krav på helsetjenester når de trenger det.

Doris Bakken, fengselsleder i Bredtveit, har tidligere bekreftet at det er lange innlåsningstider i helgene. Dette skyldes lav bemanning, ifølge Bakken.

Hun sier at deres største problem er å få innsatte innlagt i psykiatrien.

– Vi mener de er for syke til å være i fengsel, men i psykiatrien vurderes de å være for friske eller at de ikke nytter seg behandling. Da blir de skrevet ut og tilbakeføres til fengsel, sa Bakken.

– For disse menneskene bruker vi mye ressurser for å holde dem i live i de mest alvorlige periodene.

UTVALG: Regjeringen ved justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) skal sette ned et utvalg som skal vurdere hvordan innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming blir fulgt opp.

– Utfordrende

Statssekretær John-Erik Vika (Sp) svarer ikke på om det er aktuelt å iverksette strakstiltak på Bredtveit, men skriver at «regjeringen har startet gjenoppbygging av kriminalomsorgen etter årevis med kutt».

Videre skal Kriminalomsorgsdirektoratet skal gå gjennom de bygningsmessige forholdene og vurdere tiltak ut fra dette, ifølge statssekretæren.

– Vi forventer en rask tilbakemelding i løpet av våren 2023, skriver Vika.

Det er et mål at kvinner og menn skal sone atskilt.

– Det kan være utfordrende å gjennomføre i praksis og samtidig ivareta prinsippet om at man skal sone nært der man bor, som er særlig viktig for innsatte med barn, skriver Vika.

Lørdag uttalte statssekretær Vika til VG at regjeringen skal sette ned et utvalg som skal vurdere hvordan innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming blir fulgt opp.

– Noe av det første justis- og beredskapsministeren gjorde da hun tiltrådde var å styrke budsjettet til Kriminalomsorgen. I budsjettet for 2022 og 2023 er det foreslått en varig økning i kriminalomsorgens budsjett på til sammen 145 millioner kroner. Midlene skal gå til økt bemanning, bedre innhold i soningen og redusert omfang av isolasjon.