KØ: Tett trafikk på E6 ved Furuset i Oslo i retning sentrum klokken 17.

Trafikktrøbbel på E6: − Flere felt er sperret

Trafikkulykker på E6 i Oslo-området skaper trøbbel for trafikantene i ettermiddagsrushet.

Klokken 17 melder Oslo-politiet om en trafikkulykke på E6 ved Lindeberg i Oslo.

– Flere felt er sperret, og det skaper mye kø i området. Bilister bør vurderer alternative veier en periode fremover, advarer politiet.

Vegtrafikksentralen anbefaler riksvei 163 Østre Aker vei som omkjøringsrute.

– Det er store kødannelser retning sentrum grunnet trafikkulykken, understreker de.

Ulykken skyldes trolig en påkjøring bakfra. Det skal ikke være alvorlig personskade, men en person får tilsyn av ambulanse, opplyser politiet. Bilen må berges.

– Trafikken går sakte forbi i ett felt, og som nevnt skaper dette lang kø.

TRAFIKK: Kø på E6 Djupdalen fra Oslo i retning Gardermoen torsdag klokken 17.

Tidligere torsdag har det vært lange køer på E6 mellom Oslo og Skedsmokorset.

På E6 Tangerudkrysset var det klokken 15 åpent for trafikk etter en trafikkulykke, men et vogntog sto i midtre felt bak ulykkesstedet og ventet på bilberger.

– Dette gjør at køen bakover etter ulykken oppløses tregere, skriver Vegtrafikksentralen Øst.

Googles kartløsning viser at det er kø på E6 fra Sorknes til Lørenskog inn mot Oslo, og kø fra Alnabru til Lørenskog ut av hovedstaden.

I 16-tiden melder Vegtrafikksentralen at kjøretøy er berget og at det er åpent for trafikk. Kort tid senere meldes det om bilstans på E6 rett før Tangerud, retning Oslo. Bilen står på veiskulderen.

En buss har også fått stans i høyre felt på E6 ved Skaberud i Stange, i retning Hamar.