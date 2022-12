SAMME BRYGGE: Peter Wörner, som er siktet i Tyskland, oppholdt seg ved bryggen til Kenneth Andresen tidligere i høst.

Terrorsiktet tysker brukte brygga til Kenneth på Otterøya

Da han leste avisen, oppdaget Kenneth Andresen (52) fra Namsos at den terrorsiktede tyskeren Peter Wörner hadde oppholdt seg på hans brygge.

VG skrev torsdag om Peter Wörner (54), en av de fengslede militære lederne i bevegelsen som planla statskupp i Tyskland. I flere år drev han overlevelsestrening for tyskere i områdene rundt Namsos.

Andresen har hytte på Reindalen på Otterøya. Wörner har lagt ut flere bilder fra sine norgesbesøk, og ett av dem skulle vise seg å være tatt ved brygga til Andresen.

– Jeg visste ikke om det før en kompis ringte meg og sa at det var bilde av brygga i VG, og da måtte jeg inn å se, og det stemte jo.

Namdalsavisen omtalte saken først.

OVERRASKET: Kenneth Andresen fant ut gjennom VG at det var hans brygge den terrorsiktede Peter Wörner hadde oppholdt seg på.

Han forteller at han tidligere i høst hadde lagt merke til at det noen hadde oppholdt seg rundt hytta hans og ved brygga.

– Gresset var helt nedtråkket. Det så ut som det hadde vært ganske mange der, sier han til VG.

Bilder fra Wörners Instagram viser at han var ved hytta med flere andre.

– Det er meget spesielt, men nå er jeg en ganske rolig mann da, sier Andresen.

Ringte politiet etter møte

Wörner har som sagt drevet overlevelsestrening for tyskere rundt Namsos i flere år.

Flere beboere på Otterøya har vært svært skeptiske til hemmelighetsfulle tyske overlevelsesturister som i flere år har dukket opp på ettersommeren.

Morten Olav Finnanger (66) valgte å kontakte politiet etter å ha støtt på en tysk gruppe da han var på hjortejakt for noen år tilbake.

I skogen støtte han på åtte-ti tyske menn som satt rundt et bål. Fordi han selv var på jakt gikk han bort for å spørre om de kunne flytte seg, så de ikke forstyrret jakten, forteller han.

RINGTE POLITIET: Olav Finnanger tok kontakt med politiet etter å ha støtt på en gruppe tyske menn da han var ute på hjortejakt.

– Kjempebabyer

Finnanger spurte flere ganger om de kunne flytte seg, uten at det skjedde.

– De sa de hadde grunnloven på sin side. Jeg satt med en skremmende følelse, sier han til VG.

Han forteller at han trakk seg unna, og tok kontakt med politiet da de ikke ville flytte seg.

Politioverbetjent Morten Heggdal forteller til Namdalsavisa at han fikk inntrykk av at lokalbefolkningen følte et ubehag over det militæraktige preget til tyskerne.

POLTIOVERBETJENT: Morten Heggdal jobber som politioverbetjent i Trøndelag.

Etter at Finnanger kontaktet politiet dro Heggdal ut for å prate med de tyske mennene.

– Det så ut som en voksen gjeng som var på telttur for å leke litt paintball. Veldig paramilitært preg. Når fullvoksne folk på min alder holder på med det så er det ren lek, noen kjempebabyer, sier Heggdal til VG.

Videre forteller han at de ikke gjorde noe annet enn å ta en prat med dem.

Den tyske tidligere spesial- og fallskjermsoldaten Peter Wörner er en av 25 personer fra et terrornettverk knyttet til den omstridte Reichsbürger-bevegelsen, som ble arrestert under en stor politiaksjon i Tyskland onsdag morgen. Politiet mener de planla et statskupp.

Her aksjonerte tysk politi mot Reichsbürger-bevegelsen 7. desember:

Den gigantiske politiaksjonen som ble gjennomført onsdag morgen er ifølge Bild-Zeitung en av de største operasjonene mot ekstremister i tysk historie.

Reichsbürger-bevegelsen mener at dagens Tyskland er en illegitim stat som er kontrollert av seiersmaktene etter annen verdenskrig. De mener den legitime tyske staten er Tyskland før 1918, da landet var en keiserstat.

Politiet mener gruppen har som mål om å erstatte regjeringen med et fyrstedømme og sette inn prinsen av Reuss som sin nye statsleder.

I NAMSOS: Her Wörner på tur i Norge oktober 2019. I NAMSOS: Bildet viser Wörner på en Norges-tur i 2019.

Siden 2010 har eks-soldaten Wörner arrangert overlevelseskurs og villmarkstreningskurs for tyskere i Namsos kommune.

Ifølge den tyske riksadvokaten hadde Wörner en sentral rolle i den militære fløyen av terrornettverket.

Overlevelseskurset har ifølge Wörner selv bestått av tre dager med teoretisk undervisning med noen praktiske oppgaver der deltagerne blir lært basiskunnskaper om overlevelse. Etter det blir de sendt ut i naturen på en større fysisk utfordring.

Det hittil siste kurset i Namsos ble gjennomført så sent som i august i år.