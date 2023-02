Ottos møte med stormen «Otto»: − En stor opplevelse

Fredag traff stormen «Otto» vestlandskysten, det ble en kraftig opplevelse for stormelsker og navnebror Otto Berg Olsen.

– Jeg er nettopp kommet hjem, for det begynner å bli mørkt. Det ble mye salt i munnen, det var skikkelig gøy, forteller Berg Olsen til VG.

Tidligere fredag pratet VG med Berg Olsen som bor i Smedasundet i Haugesund om været som var ventet fredag ettermiddag.

– Jeg er veldig spent. Jeg elsker sånt vær, sa Otto da.

Rundt klokken 15.30 kunne meteorolog ved Meteorologisk institutt, Magnus Haukeland, forteller at stormen «Otto» hadde truffet kysten av Rogaland og Eigerøya utenfor Egersund med vindkast opp mot 40,5 m/s.

Drøye 15 mil lengre nordvest kledde Berg Olsen på seg og dro ut for å møte stormen.

– Bilen ristet da jeg parkerte. Det var vanskelig å gå. Noen steder måtte jeg nesten krype, forteller Otto.

Otto Berg Olsen er fascinert av naturkreftene. Fredag fikk han møte navnebroren «Otto».

Ute i havgapet satte han seg ned for å kjenne på kreftene.

– Jeg synes det var en stor opplevelse, en sterk opplevelse. Jeg sa det tidligere i dag, jeg liker å gå ut i disse stormene, og nå kom det en storm. Det ristet i alt og havet sprutet, forteller Berg Olsen.

På spørsmål fra VG om stormen med samme navn som han selv sto til forventningene, svarer Otto følgende:

– 90 prosent. Så jeg er fornøyd. Men på forhåndsvarselet så hadde de meldt enda kraftigere vind, men jeg er ikke skuffet.

Da VG tok kontakt hadde mørket satt en stopper for denne gang, men Haugesund-mannen er klar for flere møter med uvær hvis mulighet skulle by seg.

– Jeg søker alltid en storm hvis jeg har muligheten. Jeg bor midt i beltet, så det er en fordel, avslutter Berg Olsen.

STORM: Otto Berg Olsen ute i havgapet utenfor Haugesund for kjenne på stormen «Otto».

Stormen som har fått sitt navnet sitt av Danmarks Meteorlogiske institutt har fredag ført til en rekke innstilte fergestrekker og stengte veier.

Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt, mens det er kolonnekjøring over Riksvei 7 over Hardangervidda, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

I Sverige har togselskapet SJ innstilt alle tog mellom Malmö og Göteborg. Like før klokken 18.00 ble det også besluttet å stenge Øresundsbroen mellom Malmö og København, på grunn av uværet.

Det er forventet at broen åpner igjen 03.00 natt til lørdag.